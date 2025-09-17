حسین قره‌داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن سال تحصیلی جدید گفت: ۱۹ میلیارد تومان اعتبار برای کمک‌های تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) هدف گذاری شده که تاکنون ۱۰ میلیارد تومان از این مبلغ جذب شده است.

وی با اشاره به تعداد افراد تحت پوشش دانش آموز و دانشجو افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰۰ تحت پوشش کمیته امداد هستند و تعداد ۱۳ هزار نفر نیز در ۱۱۰ مرکز نیکوکاری از خدمات تحصیلی بهره‌مند می‌شوند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم با بیان اینکه بیش از هزار حواله لباس، کیف و کفش مدرسه میان دانش‌آموزان توزیع شده است، تصریح کرد: خوشبختانه مردم قم در این زمینه مشارکت چشمگیری داشته‌اند و امیدواریم با تداوم این کمک‌ها، هیچ دانش‌آموزی از تحصیل بازنماند.

قره‌داغی کمک‌های تحصیلی را محدود به تهیه اقلام اولیه ندانست و اظهار کرد: «برگزاری کلاس‌های تقویتی و آموزشی، همکاری با مؤسسات آموزشی معتبر، و فراهم کردن شرایط برای موفقیت تحصیلی در رشته‌های مختلف، از دیگر برنامه‌های این نهاد است که به صورت متمرکز در قم و تهران اجرا می‌شود.»

وی افزود: هدایت تحصیلی، بازگشت به تحصیل دانش‌آموزان بازمانده، مشاوره تخصصی برای رفع اختلالات یادگیری، برنامه‌های استعدادیابی و توانمندسازی از دیگر محورهای کاری کمیته امداد در حوزه آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به طرح‌های فرهنگی و آموزشی کمیته امداد در مدارس بیان کرد: برنامه‌های تابستانی، خانواده‌محور و مهارت‌محور، کلاس‌های آموزشی فصلی و همچنین استفاده از بستر فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی برای آموزش از جمله فعالیت‌هایی است که دنبال می‌کنیم.

قره‌داغی در پایان گفت: امیدواریم با مشارکت خیرین، هنرمندان، فعالان فرهنگی و همکاری دستگاه‌های تبلیغی، بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که تمامی دانش‌آموزان نیازمند بدون دغدغه به مسیر تحصیل خود ادامه دهند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم ابراز کرد: جشن زنگ عاطفه‌ها نیز روز ۹ مهرماه امسال در مدارس قم نواخته خواهد شدو دانش اموزان در قالب پویش آینده ساز باشیم برای دستگیری از دانش اموزان نیازمند وارد عمل می‌شوند.