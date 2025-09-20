به گزارش خبرنگار مهر، پریسا علیلو، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پویش ملی «آینده‌سازان» اظهار داشت: در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، لوازم‌التحریر مورد نیاز ۴۰۰ دانش‌آموز بی‌بضاعت در رباط کریم شناسایی‌شده تأمین و میان آنان توزیع شد.

وی افزود: توجه به نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان مناطق مختلف استان، یکی از برنامه‌های محوری این دفتر است و تلاش داریم با جلب مشارکت خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی، شرایط لازم برای تداوم تحصیل همه دانش‌آموزان فراهم شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران اضافه کرد: پویش ملی آینده‌سازان در سال تحصیلی جدید نیز در سایر شهرستان‌های استان تهران ادامه خواهد داشت و امید داریم با مشارکت گسترده‌تر نهادها، دستگاه‌های اجرایی و خیرین، پوشش حمایتی بیشتری برای دانش‌آموزان نیازمند ایجاد شود.