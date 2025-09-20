  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۴

پویش «آینده‌سازان» در رباط کریم؛ توزیع لوازم التحریر میان۴۰۰ دانش آموز

رباط کریم- مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران از تأمین و توزیع لوازم‌التحریر برای ۴۰۰ دانش‌آموز نیازمند در قالب پویش ملی «آینده‌سازان» در رباط کریم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا علیلو، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پویش ملی «آینده‌سازان» اظهار داشت: در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، لوازم‌التحریر مورد نیاز ۴۰۰ دانش‌آموز بی‌بضاعت در رباط کریم شناسایی‌شده تأمین و میان آنان توزیع شد.

وی افزود: توجه به نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان مناطق مختلف استان، یکی از برنامه‌های محوری این دفتر است و تلاش داریم با جلب مشارکت خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی، شرایط لازم برای تداوم تحصیل همه دانش‌آموزان فراهم شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران اضافه کرد: پویش ملی آینده‌سازان در سال تحصیلی جدید نیز در سایر شهرستان‌های استان تهران ادامه خواهد داشت و امید داریم با مشارکت گسترده‌تر نهادها، دستگاه‌های اجرایی و خیرین، پوشش حمایتی بیشتری برای دانش‌آموزان نیازمند ایجاد شود.

