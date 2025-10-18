به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح شنبه در مراسم افتتاحیه نخستین المپیاد درون‌مدرسه‌ای مدارس استان چهارمحال و بختیاری که با حضور مسئولان استانی در سالن ورزشی شهدای دانش‌آموز شهرکرد برگزار شد با گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و با اشاره به اینکه این هفته سرشار از نشاط و شادمانی در مدارس استان است، اظهار کرد: این برنامه متعلق به دانش‌آموزان بوده و به پاس حضور و همکاری این قشر مهم برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه نهاد آموزش و پرورش و همه مسئولان در خدمت فرزندان این مرز و بوم است، ادامه داد: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای در این استان هم‌زمان با سراسر کشور آغاز می‌شود و مناطق ۱۷ گانه آموزش و پرورش استان در مناطق و شهرستان‌ها در این هفته صحنه برپایی این رویداد است.

برنامه زیربنایی برای سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان

خدادادی بیان کرد: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای را باید به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی و برنامه بسیار مهم و زیربنایی دانست چرا که ظرفیت بسیاری خوبی برای کمک به رشد استعدادهای دانش‌آموزان است‌.

وی با تأکید بر اینکه المپیادهای ورزشی به رشد مهارت‌های فردی در دانش‌آموزان کمک می‌کند، ادامه داد: امروزه ورزش و تربیت بدنی را نباید به عنوان فعالیت بدنی بلکه یک سبک زندگی نگاه کنیم که هر روز و هر لحظه باید در برنامه‌های زندگی گنجانده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: اگر فعالیت‌های ورزشی را در برنامه کاری هر روز خودمان قرار دهیم، رشد سلامت جسمی و روحی تضمین خواهد شد.

وی از دانش‌آموزان خواست المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای را جدی بگیرند و افزود: از دانش‌آموزان انتظار می‌رود که فعالیت‌های تربیت بدنی را در رشته‌های مورد علاقه در دستور کار قرار دهند.

خدادادی با بیان اینکه عبارت عقل سالم در بدن سالم است صرفاً یک شعار نیست، ادامه داد: این گزاره می‌تواند به عنوان یک مبنای مهم و اساسی در زندگی هر شخص قرار گیرد زیرا روح و فکر سالم در گرو جسم سالم است و سلامت جسم منجر به شکوفایی استعدادها خواهد شد.

مدارس استان یک هفته میزبان المپیادهای ورزشی است

وی با اشاره به اینکه در استان چهارمحال و بختیاری این المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای به مدت یک هفته برگزار می‌شود، گفت: این رویداد یقیناً منجر به نشاط و پویایی در همه مدارس خواهد شد.

خدادادی با تأکید بر اینکه تربیت بدنی ناظر بر آموزش انضباط و تعهد است، بیان کرد: تربیت بدنی باعث تقویت پشتکار در انسان، کمک به کار تیمی، پرورش روحیه مقاومت و از خودگذشتگی می‌شود و امید است دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت این نکته مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی در پایان گفت: آموزش و پرورش استان با تمام توان از تمام رویدادها و فعالیت‌های تربیت بدنی در مدارس استقبال و حمایت می‌کند.