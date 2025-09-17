به گزارش خبرنگار مهر، جعفر روشنسرشت پیش از ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنحان با اشاره به برنامههای توانمندسازی خانوادهها، اظهار کرد: یکی از برنامههای راهبردی کمیته امداد توانمندسازی خانوادههای مددجویان است تا با ایجاد اشتغال پایدار از چرخه حمایت خارج شوند.
وی با اشاره به گروهبندی خانوادهها افزود: گروه اول شامل خانوادههای غیرقابل توانمندی مانند سالمندان و بیماران زمینگیر است که تا پایان عمر تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار خواهند گرفت.
مدیرکل کمیته امداد ادانه داد: گروه دوم شامل خانوادههایی است که قابلیت توانمندی دارند و برای این گروه ۱۳۶ نوع خدمت ارائه میشود تا در فرآیندی دو تا سه ساله توانمند و از دریافت کمکها خارج شوند.
وی همچنین به تحصیل ۶۶۰۰ دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد در استان زنجان اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاههای مختلف، بستههای تحصیلی و لوازمالتحریر برای این دانشآموزان تهیه و توزیع شده است.
روشنسرشت خاطرنشان کرد: جشن عاطفهها به منظور ترویج فرهنگ خیر و احسان در بین دانشآموزان و تأمین کمکهزینه تحصیلی برای دانشآموزان نیازمند برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تأکید کرد: کمیته امداد تنها به دانشآموزان تحت حمایت خود کمک نمیکند و در تلاش است تا به سایر دانشآموزان نیازمند نیز یاری رساند.
وی از حمایتهای خیران و دستگاههای مختلف برای تأمین کمکهزینه تحصیلی و بستههای تحصیلی تقدیر کرد و گفت: ۶۸۰ نفر از دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد نخبگان تحصیلی هستند که برای آنها تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شده است.
روشنسرشت افزود: همچنین ۳۰۲ دانشجو نیز از خدمات کمیته امداد بهرهمند هستند که برخی از آنها در رشتههای پزشکی و ارشد مشغول به تحصیل هستند.
