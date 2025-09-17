خدمات آنلاین مالیاتی بدون وقفه در دسترس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به برخی خبرها مبنی بر «قطع خدمات برخط این سازمان و ایجاد سرگردانی برای مودیان»، اعلام کرد: خدمات الکترونیکی سازمان، از جمله سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک، بدون وقفه در حال اجراست و تمامی دستگاه‌ها و واحدهای مرتبط به‌صورت کامل فعال و پاسخگوی مودیان محترم هستند.

این سازمان با تأکید بر پایبندی به استمرار خدمت‌رسانی شفاف و بی‌وقفه، اخبار منتشرشده مبنی بر اختلال یا توقف خدمات را بی‌اساس دانسته و اعلام می‌کند، تلاش سازمان امور مالیاتی، تضمین دسترسی پایدار مردم به خدمات و رفع هرگونه نگرانی در سریع‌ترین زمان ممکن است.

همچنین این سازمان با رد برخی ادعاها مبنی بر عدم پاسخگویی مسئولان، خاطرنشان کرد: تمامی مدیران و واحدهای تخصصی در چارچوب وظایف خود، پاسخگوی مودیان مالیاتی هستند و آماده ارائه توضیحات دقیق در خصوص خدمات و سامانه‌های مالیاتی می‌باشند.

در عین حال، سازمان امور مالیاتی از مودیان محترم درخواست کرد که برای جلوگیری از تراکم و بروز مشکلات احتمالی، انجام تکالیف مالیاتی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و در اسرع وقت نسبت به انجام آن اقدام کنند.