منصور شیشه‌فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه شامگاه گذشته اظهار کرد: حوالی شب، گل حفاری از طریق چاهک‌ها به داخل یک منزل مسکونی و یک مغازه در خیابان نشاط اصفهان نفوذ کرد که بلافاصله عوامل امدادی و تیم‌های عملیاتی برای جمع‌آوری و پاک‌سازی وارد عمل شدند.

وی افزود: بررسی‌های فنی نشان داد دستگاه حفاری مترو که در عمق ۲۲ متری و در مسیر ابتدایی عملیات قرار دارد، برای تثبیت دیواره‌ها نیاز به گل حفاری داشته که همین امر سبب شد فوم و گل حفاری از مسیرهای زیرزمینی به املاک مجاور و سطح خیابان وارد شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مواد نشت کرده شامل فوم و گل حفاری بوده که خوشبختانه خطر خاصی برای شهروندان ایجاد نکرد و هیچ‌گونه خسارت جانی نیز به همراه نداشت.

وی ادامه داد: پس از عملیات جمع‌آوری گل و شست‌وشوی معابر، تردد در منطقه به حالت عادی بازگشت.

شیشه فروش اضافه کرد: هفته گذشته نیز به دنبال فعالیت مترو حفره ۱۵ متری در خیابان هشت بهشت ایجاد شد گه شرکت مترو را ملزم کرده‌ایم نسبت به رعایت مباحث ایمنی توجه داشته باشد و منطقه راهمراه با اداره آب و فاضلاب پایش کند.

وی اضافه کرد: تاکنون ۱۹.۸ کیلومتر از خط دو اجرایی شده و این پروژه ادامه دارد.