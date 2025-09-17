۳۱ شهریورماه آخرین فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله صالحی در سخنانی، اظهار داشت: ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ آخرین فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی، حقوقی و صاحبان املاک اجاری است و مودیان باید در مهلت قانونی نسبت به ارسال اظهارنامه خود اقدام کنند.
وی افزود: استفاده از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم فرصتی مهم برای صاحبان مشاغل خرد است تا بدون ارائه اظهارنامه تفصیلی، مالیات مقطوع خود را تعیین و پرداخت کنند. این امر موجب تسهیل امور و کاهش بروکراسی اداری خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها، گفت: مودیان میتوانند مالیات پرداختی خود را به پروژههای عمرانی، فرهنگی و توسعهای استان اختصاص دهند و به طور مستقیم در آبادانی لرستان سهیم شوند.
صالحی، تأکید کرد: مشارکت فعال و بهموقع مودیان، پشتوانهای برای توسعه پایدار استان است و اداره کل امور مالیاتی لرستان از طریق میز خدمت و سامانههای الکترونیکی آماده ارائه خدمات و پاسخگویی است.
