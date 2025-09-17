به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که در تاریخ ۲۴ تیر به عنوان سرمربی جدید تیم ملی عمان انتخاب شد در آستانه جدایی از فدراسیون فوتبال این کشور است. تیم ملی عمان با هدایت کی روش در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ و در دیدار رده بندی مقابل هند نتیجه را در ضربات پنالتی واگذار کرد و چهارم شد.

در همین حال رسانه کیکر عربی خبر داد که مدیران باشگاه الاهلی مصر مذاکراتی را با کارلوس کی روش برای هدایت این تیم داشته‌اند و این مربی پرتغالی موافقت اولیه خود را اعلام کرده است اما تصمیم نهایی او به ماه اکتبر میلادی موکول شده است.

لازم به ذکر است که کی روش پس از ایران هدایت تیم‌های ملی کلمبیا و مصر را بر عهده داشت که در هیچکدام از این دو تیم موفق ظاهر نشد.