۶۷ درصد تصادفات منجر به فوت مربوط به موتورسیکلت‌ سواران است

سرهنگ «فتح‌اله نصیریان» در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش کلاهی برای زندگی در تالش جهت ارتقا فرهنگ ترافیک، پیشگیری از قانون‌گریزی و استفاده از کلاه ایمنی توسط راکبین موتورسیکلت خبر داد و اظهار کرد: بر اساس داده‌های آماری ۶۷ درصد تصادفات منجر به فوت مربوط به موتورسیکلت سواران می‌باشد.

وی افزود: متأسفانه در شهرستان تالش ۳۸ درصد از سنین متوفیان بین ۱۴ ساله تا ۱۸ سالگی می‌باشد، با بررسی‌هایی صورت گرفته ۸۵ درصد این فوت شدگان از ناحیه سر و گردن آسیب می‌بینند که این به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی می‌باشد که از این رو برگزاری همایش‌های این چنینی می‌تواند در فرهنگ‌سازی استفاده از کلاه ایمنی مؤثر واقع شود.

این مقام انتظامی گیلان استفاده از کلاه ایمنی را ساده‌ترین، راحت‌ترین و ارزان‌ترین وسیله برای نجات جان موتورسواران دانست و خاطرنشان کرد: نقش کلاه ایمنی در کاهش جان باختگان و سوانح رانندگی نقشی غیر قابل انکار است.

نصیریان گفت: این همایش در راستای نظم‌بخشی و ارتقا ایمنی راکبان موتورسیکلت به ۱۴۰ نفر از شرکت‌کنندگان واجد شرایط کلاه ایمنی اهدا شد..