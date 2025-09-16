رانندگان سرویس مدارس معلمان کلاس سیار ترافیک‌ هستند

سرهنگ علیاصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید از آماده باش کامل پلیس راهور در قالب طرح «ستاد مهر» خبرداد و اظهار کرد: در این راستا برنامهها و اقداماتی با هدف حفظ ایمنی دانشآموزان و روانسازی ترافیک اطراف مدارس و دانشگاهها در حال اجراست.
وی افزود: این طرح شامل پوشش ترافیکی معابر اصلی و پر تردد، تأمین ایمنی دانشآموزان به ویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی، پوشش ترافیکی مدارس در حاشیه خیابانها، آشنا کردن دانشآموزان با علائم راهنمایی و رانندگی و اصول اولیه ایمنی عبور و مرور، راهاندازی «پلیس مدرسه» با همکاری مدیران مدارس، ساماندهی گذرگاههای عابر پیاده و ایمنسازی معابر در محدوده مدارس و تقویت آموزش قوانین رانندگی با استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان به خانوادهها توصیه کرد: بدون هماهنگی با مسئولان مدارس، رانندگان سرویس مدارس فاقد مجوز را انتخاب نکنند و تا حد امکان از سرویس مدارس به جای خودروی شخصی استفاده کنند. در غیر این صورت، خانوادهها باید زمان حرکت خودرو از منزل تا مدرسه را مدیریت و زودتر از منزل خارج شوند.
وی همچنین به مدیران مدارس و رانندگان سرویس تأکید کرد: از تجمع در مقابل مدارس خودداری کنند و ترتیبی اتخاذ شود تا عملیات سوار و پیاده کردن دانشآموزان در حیاط مدارس انجام شود تا از ترافیک و خطرات احتمالی جلوگیری شود.
سرهنگ زارع خاطرنشان کرد: رانندگان سرویس مدارس به عنوان معلمان کلاس سیار ترافیک هستند که نقش مهمی در تعلیم مقررات رانندگی به دانشآموزان دارند، چرا که کودکان بخش عمده یادگیری خود را در مسیر رفت و برگشت مدرسه تجربه میکنند.
