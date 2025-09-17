عباس عابدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۱۱:۴۵ امروز به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.
وی افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری سمند و پژو پارس در محور فلاورجان به سمت گارماسه و در کنارگذر اتوبان ذوبآهن با یکدیگر برخورد کردهاند.
سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ واحد امدادی کد ۱۱۵ به محل اعزام شدند. در این حادثه ۸ نفر شامل خانم و آقا در سنین ۱۸ تا ۶۲ سال و سه کودک (دو دختر ۴ و ۱۰ ساله و یک پسر یکساله) مصدوم شدند.
وی ادامه داد: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در صحنه، برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی فلاورجان منتقل شدند.
