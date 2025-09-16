یک فوتی و ۸ مجروح بر اثر واژگونی نیسان در یکی از روستاهای دزفول

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معمارزاده اظهار کرد: پس از اعلام این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس این شهرستان، بلافاصله هماهنگی لازم برای اعزام نیروهای امدادی انجام شد.

وی به اعزام دو فروند بالگرد اورژانس هوایی دزفول و لرستان به محل حادثه اشاره کرد و گفت: همچنین دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر نیز به محل حادثه اعزام شدند.

معمارزاده تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت دسترسی به محل، مصدومان حادثه در ابتدا به کمک اهالی منطقه و توسط کادر بهداشت به مرکز خدمات جامع سلامت شهید رئیسی منتقل و در آنجا اقدامات اولیه درمانی برای بیماران انجام شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول ادامه داد: در مرحله بعد، تیم‌های اعزامی اورژانس ۱۱۵ پس از رسیدن به محل، خدمات تکمیلی درمانی را انجام داده و مصدومان را برای ادامه روند درمانی به بیمارستان‌های دزفول و لرستان منتقل کردند.

معمارزاده ضمن قدردانی از همکاری اهالی و نیروهای امدادی منطقه بیان کرد: علت این حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است.