۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

نشست مرزی مدیران گمرک بازرگان ایران و گوربلاغ ترکیه برگزار شد

مدیران کل گمرکات بازرگان ایران و گوربلاغ ترکیه با یکدیگر دیدار کردند و مسائل گمرکی و راهکارهای تسهیل مراودات تجاری را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران کل گمرکات بازرگان ایران و گوربلاغ ترکیه با یکدیگر دیدار کردند و مسائل گمرکی و راهکارهای تسهیل مراودات تجاری را بررسی کردند.

در این دیدار که تنی چند از مسئولین واحدهای اداره کل گمرک بازرگان نیز حضور داشتند مسائل و مشکلات موجود در دو طرف مرز مطرح و در خصوص راهکارهای اجرایی جهت تسهیل مراودات تجاری بحث و تبادل نظر گردید. در این ملاقات ضمن بازدید هیأت ایرانی از محوطه و پارکینگ‌های جدید گمرک گوربلاغ، هماهنگی‌های لازم در جهت تسهیل ورود و خروج کامیون‌ها، رفع موانع تجاری و ارتقای خدمات به تجار و بازرگانان انجام شد.

کد خبر 6592569
طیبه بیات

