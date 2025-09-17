نشست مرزی مدیران گمرک بازرگان ایران و گوربلاغ ترکیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران کل گمرکات بازرگان ایران و گوربلاغ ترکیه با یکدیگر دیدار کردند و مسائل گمرکی و راهکارهای تسهیل مراودات تجاری را بررسی کردند.

در این دیدار که تنی چند از مسئولین واحدهای اداره کل گمرک بازرگان نیز حضور داشتند مسائل و مشکلات موجود در دو طرف مرز مطرح و در خصوص راهکارهای اجرایی جهت تسهیل مراودات تجاری بحث و تبادل نظر گردید. در این ملاقات ضمن بازدید هیأت ایرانی از محوطه و پارکینگ‌های جدید گمرک گوربلاغ، هماهنگی‌های لازم در جهت تسهیل ورود و خروج کامیون‌ها، رفع موانع تجاری و ارتقای خدمات به تجار و بازرگانان انجام شد.