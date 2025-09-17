به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ابوترابی گفت: شعبه پنجم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی تخلف کم فروشی به ارزش پنج میلیون و ۶۰۰ هزار ریال و فروش اجباری نان تخمه دار به ارزش ۱۰ میلیون ریال در یک واحد صنفی نانوایی در شهرستان یزد رسیدگی شد.

رئیس اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی پرونده، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به دلیل تکرار در تخلف کم فروشی علاوه بر پرداخت جزای نقدی ۴۴ میلیون و ۵۳۶ هزار ریال معادل هشت برابر ارزش تخلف به نصب پارچه تخلف بر سر در واحد صنفی به مدت یک ماه و در خصوص فروش اجباری به جزای نقدی ۵۰ میلیون ریال معادل پنج برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

وی افزود: همچنین در راستای اجرای احکام صادره و جلوگیری از تخلفات واحدهای صنفی، این پرونده در زمان قانونی به اداره اجرای احکام ارسال شد که پس از اجرای کامل حکم مختومه و بایگانی شد.

ابوترابی ادامه داد: در ماه گذشته نیز پنج واحد نانوایی دیگر بدلیل تکرار تخلف صنفی در اجرای حکم صادره پلمب و یا نصب پارچه تخلف بر سر در واحد صنفی اجرا شده است.

رئیس اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان گفت: بازرسان سازمان صمت و اتاق اصناف پس از بازرسی و نظارت این تخلفات را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.