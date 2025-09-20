  1. استانها
پلمب دو نانوایی در قزوین

پلمب دو نانوایی در قزوین

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از تداوم نظارت بر عرضه کالاهای اساسی و پلمب دو نانوایی متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور گفت: با اجرای طرح تشدید نظارت بازار و در جریان بازرسی واحدهای صنفی برای دو واحد صنفی نانوایی به اتهام عدم رعایت شیوه نامه‌های صنفی، گرانفروشی و کم فروشی تشکیل پرونده شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قزوین افزود: با توجه به شواهد و مستندات، اتهام‌های انتسابی محرز، واحدهای صنفی متخلف پلمب و با نصب پارچه به مردم معرفی شدند.

حسن پور گفت: برای صیانت از حقوق شهروندان با هرگونه تخلف در حوزه کالاهای اساسی به ویژه آرد و نان بر اساس قانون به شدت برخورد می‌شود.

وی یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

