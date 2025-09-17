به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از تعاونیهای برتر خراسان جنوبی با تبریک هفته تعاون، تعاونیها را یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اقتصاد مردمی دانست و گفت: بالاترین سرمایه در حوزه تعاونیها، اعتماد مردم است و باید این سرمایه ارزشمند را حفظ و تقویت کنیم.
استاندار خراسان جنوبی افزود: شاید در مقاطعی عملکرد برخی شرکتها موجب بدبینی مردم شده باشد، اما خوشبختانه در یک دهه اخیر با رویکرد نظام و دولتهای مختلف، فعالیت تعاونیها بهویژه در خراسان جنوبی مسیر موفقیت را پیموده و امروز شاهد دستاوردهای ارزشمندی در حوزه مسکن، صنایع دستی، مشاغل خانگی و حتی انرژیهای نو هستیم.
هاشمی با اشاره به ظرفیت بالای خراسان جنوبی در حوزه انرژی خورشیدی تصریح کرد: بیش از ۱۱ شرکت تعاونی در زمینه نیروگاههای خورشیدی در خراسان جنوبی ثبت شده که میتواند به عنوان منبع درآمدی زودبازده و پایدار به اقتصاد استان کمک کند و سیاست ما این است که توسعه نیروگاههای خورشیدی در قالب تعاونیها دنبال شود.
استاندار خراسان جنوبی ضمن تأکید بر نقش تعاونیها در اشتغال پایدار اظهار داشت: اگر جوانان با سرمایههای خرد در قالب تعاونیها وارد عرصه شوند، علاوه بر ایجاد اشتغال، میتوانیم از بسیاری مشکلات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنیم. تعاونیها امروز امنیتآفرین و امیدبخش جامعه هستند.
وی همچنین به اقدامات توسعهای خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: با همکاری نمایندگان استان، طی ۱۰ ماه گذشته قریب به ۱۵ همت اعتبار به خراسان جنوبی تزریق شده که بخش مهمی از آن در پروژههای دو بانده سازی جادهها، راهآهن، طرح نهضت ملی مسکن و خط انتقال گاز هزینه شده است. این دستاوردها نتیجه وحدت، انسجام و همراهی همه ارکان استان است.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی امروز پایلوت وفاق، همدلی و انسجام ملی است و اگر این همگرایی با تقویت تعاونیها همراه شود، میتوانیم هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه امنیت دستاوردهای بزرگی برای مردم استان رقم بزنیم.
وی تأکید کرد: وقتی با ایجاد تعاونیها زمینه اشتغال را در خراسان جنوبی فراهم کنیم در واقع چراغ خانوادهای را روشن کردهایم که بسیار ارزشمند است.
نظر شما