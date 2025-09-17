به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد ظهر چهارشنبه در بازدید از روند توزیع نهادههای دامی توسط شرکت تعاونی شهید باکری، اظهار کرد: با آغاز توزیع نهادههای در سطح استان، عشایر هیچ نگرانی در خصوص تأمین نهادههای دامی نداشته باشند.
وی افزود: در ماههای گذشته وعده دادیم نهادهها به هر طریق ممکن تأمین شود و امروز این وعده عملی شده است.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: ورود نهادهها به بازار و توزیع منظم از طریق شرکتهای تعاونی، کاهش چشمگیر قیمتها در بازار آزاد را بهدنبال داشته و گامی مؤثر در کنترل هزینههای تولید برای عشایر محسوب میشود.
وی شرکتهای تعاونی را حلقهای کلیدی در تنظیم بازار و حمایت از عشایر دانست و گفت: تقویت تعاونیها از اولویتهای اداره کل است و شرکت تعاونی شهید باکری نمونه موفقی در این مسیر است.
پیرجاهد در پایان با قدردانی از دستاندرکاران این فرآیند، بر تداوم تأمین پایدار نهادهها برای حفظ تولید و معیشت عشایر استان تأکید کرد و گفت: این اقدام نشاندهنده پایبندی مسئولان به رفع دغدغههای جامعه عشایری و ثبات بازار نهادهها است.
