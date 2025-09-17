  1. استانها
تعهد مدیرکل امور عشایر اردبیل به تأمین نهاده‌ها و ثبات قیمت

اردبیل- مدیرکل امور عشایر اردبیل با اعلام آغاز توزیع نهاده‌های دامی از تحقق وعده تأمین نهاده‌ها خبر داد و این اقدام را عاملی مهم در کاهش قیمت‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد ظهر چهارشنبه در بازدید از روند توزیع نهاده‌های دامی توسط شرکت تعاونی شهید باکری، اظهار کرد: با آغاز توزیع نهاده‌های در سطح استان، عشایر هیچ نگرانی در خصوص تأمین نهاده‌های دامی نداشته باشند.

وی افزود: در ماه‌های گذشته وعده دادیم نهاده‌ها به هر طریق ممکن تأمین شود و امروز این وعده عملی شده است.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: ورود نهاده‌ها به بازار و توزیع منظم از طریق شرکت‌های تعاونی، کاهش چشمگیر قیمت‌ها در بازار آزاد را به‌دنبال داشته و گامی مؤثر در کنترل هزینه‌های تولید برای عشایر محسوب می‌شود.

وی شرکت‌های تعاونی را حلقه‌ای کلیدی در تنظیم بازار و حمایت از عشایر دانست و گفت: تقویت تعاونی‌ها از اولویت‌های اداره کل است و شرکت تعاونی شهید باکری نمونه موفقی در این مسیر است.

پیرجاهد در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران این فرآیند، بر تداوم تأمین پایدار نهاده‌ها برای حفظ تولید و معیشت عشایر استان تأکید کرد و گفت: این اقدام نشان‌دهنده پایبندی مسئولان به رفع دغدغه‌های جامعه عشایری و ثبات بازار نهاده‌ها است.

