پرهیزکار: پست عشایری در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پرهیزکار عصر یکشنبه اظهار کرد: پست عشایری به‌صورت همزمان و وبیناری در هفت استان پایلوت کشور و به‌صورت نمادین در گلی‌بولاغ مشگین‌شهر افتتاح شد که این امر اقدامی در مسیر دسترسی عشایر به بازارهای مصرف را تسهیل می‌کند.

وی با تشریح اهداف این طرح افزود: با اختصاص کد پستی ویژه به خانوارهای عشایری، امکان ارسال سریع و کم‌هزینه فرآورده‌های لبنی، پروتئینی و صنایع دستی آنان به سراسر کشور فراهم می‌شود و مصرف‌کنندگان نیز به محصولات ارگانیک عشایر دسترسی خواهند داشت.

معاون توسعه و امور زیربنایی اداره‌کل امور عشایر استان اردبیل با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری عشایر از فناوری‌های نوین، گفت: آموزش کسب‌وکار اینترنتی، به عشایر این امکان را می‌دهد تا حتی در مناطق ییلاقی، محصولات خود را از طریق پست به بازارهای مصرف عرضه کنند.

پرهیزکار ادامه داد: این طرح ملی با همکاری اداره‌کل پست و اداره‌کل امور عشایر استان اردبیل، گامی مؤثر در توانمندسازی اقتصادی و بهبود معیشت جامعه عشایری به‌شمار می‌رود.