به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد عصر دوشنبه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی، امام جمعه شهرستان کوثر اظهار کرد: جامعه عشایری ستون‌های استوار در تاریخ ایران و استان اردبیل می‌باشند که در دفاع از خاک و ارزش‌های نظام نقش بی‌بدیلی دارند.

وی گفت: عشایر ما با حضور رزمنده وار خود در جنگ اقتصادی، حافظان واقعی میهن و ارزش‌های انقلاب هستند و این نقش هرگز فراموش نمی‌شود.

مدیرکل امور عشایر اردبیل افزود: جامعه عشایری استان اردبیل با تولید حدود ۳۵ درصد گوشت قرمز استان، سهم حیاتی در تأمین امنیت غذایی منطقه دارد، آن هم با تزریق اندک سرمایه ملی.

پیرجاهد همچنین توانمندی و پویایی عشایر را ناشی از تعصبات عمیق اعتقادی و اهلیت انقلابی آنان دانست و تأکید کرد: عشایر با رویکردی خودگردان، در خط مقدم تولید قرار دارند و در راستای اهداف اقتصادی کشور تلاش می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه کوثر نیز ضمن تأیید این دیدگاه، حمایت از تولیدکنندگان عشایر را تقویت بنیان‌های اقتصادی و ارزش‌های دینی و انقلابی دانست.

این نشست فرصتی بود برای تأکید بر جایگاه واقعی عشایر و ضرورت حمایت مؤثرتر از این قشر زحمتکش.