۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

عشایر ستون‌های فراموش‌نشدنی تاریخ و تولید استان اردبیل هستند

اردبیل- مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: جایگاه رفیع عشایر در تاریخ، دفاع از نظام و نقش حیاتی آنان در تولید گوشت قرمز استان را برجسته کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد عصر دوشنبه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی، امام جمعه شهرستان کوثر اظهار کرد: جامعه عشایری ستون‌های استوار در تاریخ ایران و استان اردبیل می‌باشند که در دفاع از خاک و ارزش‌های نظام نقش بی‌بدیلی دارند.

وی گفت: عشایر ما با حضور رزمنده وار خود در جنگ اقتصادی، حافظان واقعی میهن و ارزش‌های انقلاب هستند و این نقش هرگز فراموش نمی‌شود.

مدیرکل امور عشایر اردبیل افزود: جامعه عشایری استان اردبیل با تولید حدود ۳۵ درصد گوشت قرمز استان، سهم حیاتی در تأمین امنیت غذایی منطقه دارد، آن هم با تزریق اندک سرمایه ملی.

پیرجاهد همچنین توانمندی و پویایی عشایر را ناشی از تعصبات عمیق اعتقادی و اهلیت انقلابی آنان دانست و تأکید کرد: عشایر با رویکردی خودگردان، در خط مقدم تولید قرار دارند و در راستای اهداف اقتصادی کشور تلاش می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه کوثر نیز ضمن تأیید این دیدگاه، حمایت از تولیدکنندگان عشایر را تقویت بنیان‌های اقتصادی و ارزش‌های دینی و انقلابی دانست.

این نشست فرصتی بود برای تأکید بر جایگاه واقعی عشایر و ضرورت حمایت مؤثرتر از این قشر زحمتکش.

