نشست تخصصی قضایی با هدف حمایت از جامعه عشایری در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه کمیته تخصصی حقوقی–قضائی شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در سال ۱۴۰۴ صبح چهارشنبه با محوریت بررسی مسائل، مشکلات و چالش‌های پیش روی جامعه عشایری استان در محل دادگستری استان برگزار شد.

یوسف خدادای معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر سه اصل مهم در خصوص جامعه عشایری اظهار کرد: لزوم پیشگیری از مهاجرت جامعه عشایری به شهرها و جلوگیری از حاشیه نشینی در شهرها، حمایت از جامعه عشایری بعنوان قشر مولد و تولید کننده بخشی از نیازهای اساسی کشور و نیز حمایت و قدردانی از جامعه عشایر استان بعنوان مرزداران باغیرت که در طول تاریخ در دفاع از مرزهای کشور جانفشانی کردند از موضوعات بسیار مهم پیرامون جامعه عشایری است که باید مسئولان توجه جدی تری نسبت به آن داشته باشند.

وی افزود: مسائل و مشکلات عشایر استان از جمله مشکلات مربوط به راه‌های مواصلاتی، تأمین انرژی پایدار، دسترسی به اینترنت، صدور اسناد مالکیت و توزیع نهاده‌های دامی، روشنایی پایدار برای مناطق مسکونی عشایر و… مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است جامعه عشایری استان با جمعیتی حدود ۸۰ هزار نفر، سهم قابل توجهی در تولید گوشت و فرآورده‌های لبنی داشته و نقشی مهم در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند.