پیرجاهد: آبرسانی و بهسازی راه‌های عشایری اردبیل پیشرفت چشمگیر دارد

اردبیل-مدیرکل امور عشایری استان اردبیل گفت: آبرسانی و بهسازی راه‌های عشایری در اردبیل پیشرفت چشمگیر دارد و تا پایان سال جاری تنش آبی در قشلاقات اردبیل به پایان خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد صبح دوشنبه با حضور در برنامه رادیویی «مطالبه»، از پیشرفت چشمگیر طرح‌های آبرسانی و راه‌سازی در مناطق عشایری خبر داد و اظهار کرد: با تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار، تنش آبی در قشلاقات استان تا پایان سال جاری برطرف می‌شود.

وی با اشاره به اجرای چهار مجتمع آبرسانی نیمه‌تمام در مناطق عشایری گفت: با تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار، فاز نخست مجتمع‌های قوزی‌قورقی مشگین‌شهر و بایندر اصلاندوز تا پایان مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل امور عشایری استان اردبیل گفت: مجتمع آج‌اشمه با پیمانکاری بسیج سازندگی و مجتمع تازه‌کند انگوت با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در حال اجراست و با تکمیل این طرح‌ها، بخش عمده تنش آبی قشلاقات استان رفع خواهد شد.

پیرجاهد ادامه داد: در مناطق ییلاقی نیز طرح حفاری مشارکتی چاه‌ها با همکاری عشایر آغاز شده و اداره کل لوله و تجهیزات را تأمین می‌کند.

وی از آغاز نهضت شن‌ریزی راه‌های عشایری با همکاری بسیج سازندگی خبر داد و گفت: از ۲۰۰ کیلومتر قرارداد، تاکنون ۱۰۰ کیلومتر اجرا و ۱۰۰ کیلومتر دیگر در حال انعقاد است.

مدیرکل امور عشایری استان اردبیل افزود: برای تسریع در بهسازی راه‌ها، اداره کل به گریدر، لودر و دو کامیون جدید مجهز شده و مجوز بیل زنجیری نیز اخذ شده است.

پیرجاهد اظهار کرد: احداث ۲۰ آبشخور دام، خرید و توزیع ۱۰۰۰ پنل خورشیدی و ۱۳۶۱ تانکر هزارلیتری آب از دیگر اقدامات در حمایت از عشایر استان است.

وی تأکید کرد: این اقدامات در راستای رفاه عشایر و تحقق شعار سال، «سرمایه‌گذاری برای تولید»، انجام می‌شود.

