به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد صبح دوشنبه با حضور در برنامه رادیویی «مطالبه»، از پیشرفت چشمگیر طرحهای آبرسانی و راهسازی در مناطق عشایری خبر داد و اظهار کرد: با تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار، تنش آبی در قشلاقات استان تا پایان سال جاری برطرف میشود.
وی با اشاره به اجرای چهار مجتمع آبرسانی نیمهتمام در مناطق عشایری گفت: با تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار، فاز نخست مجتمعهای قوزیقورقی مشگینشهر و بایندر اصلاندوز تا پایان مهرماه به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل امور عشایری استان اردبیل گفت: مجتمع آجاشمه با پیمانکاری بسیج سازندگی و مجتمع تازهکند انگوت با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در حال اجراست و با تکمیل این طرحها، بخش عمده تنش آبی قشلاقات استان رفع خواهد شد.
پیرجاهد ادامه داد: در مناطق ییلاقی نیز طرح حفاری مشارکتی چاهها با همکاری عشایر آغاز شده و اداره کل لوله و تجهیزات را تأمین میکند.
وی از آغاز نهضت شنریزی راههای عشایری با همکاری بسیج سازندگی خبر داد و گفت: از ۲۰۰ کیلومتر قرارداد، تاکنون ۱۰۰ کیلومتر اجرا و ۱۰۰ کیلومتر دیگر در حال انعقاد است.
مدیرکل امور عشایری استان اردبیل افزود: برای تسریع در بهسازی راهها، اداره کل به گریدر، لودر و دو کامیون جدید مجهز شده و مجوز بیل زنجیری نیز اخذ شده است.
پیرجاهد اظهار کرد: احداث ۲۰ آبشخور دام، خرید و توزیع ۱۰۰۰ پنل خورشیدی و ۱۳۶۱ تانکر هزارلیتری آب از دیگر اقدامات در حمایت از عشایر استان است.
وی تأکید کرد: این اقدامات در راستای رفاه عشایر و تحقق شعار سال، «سرمایهگذاری برای تولید»، انجام میشود.
نظر شما