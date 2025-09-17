به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی در پستی نوشت: ما ایمنی نوجوانان را بر حریم خصوصی و آزادی در ارجحیت قرار می‌دهیم. این یک فناوری جدید و قدرتمند است و ما معتقدیم افراد زیر سن قانونی نیازمند حفاظت قابل توجه هستند.

تغییرات مخصوص کاربران زیر سن قانونی به طور خاص مربوط به گفتگوهایی با موضوعات جنسی یا آزاد به خود است. تحت سیاست جدید شرکت چت جی پی تی طوری آموزش می بیند تا محاورات اغواگرانه با کاربران زیر سن قانونی انجام ندهد و اقدامات محافظتی بیشتری درباره گفتگوهای مربوط به خودکشی اجرا خواهد شد.

اگر یک کاربر نوجوان یا کودک چت جی پی تی را برای سناریوهای خیالی خودکشی به کار گیرد، این سرویس تلاش می‌کند با والدین او یا در موارد شدید با پلیس محلی تماس بگیرد.

والدینی که یک حساب کاربری برای فردی زیر سن قانونی ثبت می‌کنند، علاوه بر آنکه می‌توانند محدودیت‌هایی بر محتوا وضع کنند، قادر خواهند بود ساعات خاموشی را نیز تنظیم کنند که در چت جی پی تی قابل دسترسی نیست. این ویژگی قبلاً ارائه نشده بود.