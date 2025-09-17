شاخص کل بورس ۳۸ هزار واحد افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (چهارشنبه) شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۳۸ هزار و ۷۹۹ واحد افت کرد و به رقم دو میلیون و ۵۹۲ هزار و ۸ واحد رسید.

این در حالی است که بازار سرمایه از ۱۰ شهریور روند صعودی داشت و ۱۲ شهریور کانال ۲.۵ و ۱۷ شهریور کانال ۲.۶ میلیون را پس از حدود یک ماه پس گرفت اما امروز مجدداً آن را از دست داد. بورس از ۲۸ تیر روند کاهشی داشته و طی این مدت از کانال ۲.۸ میلیون واحد عقب نشسته است.

در آخرین روز کاری هفته شاخص هم‌وزن نیز ۵۳۵۸ واحد کاهش داشت و در عدد ۷۹۰ هزار و ۷۵۵ واحد ایستاد. امروز تعداد سهام مثبت بورس ۵۴ عدد و سهام منفی ۲۸۲ عدد بود. تعداد خریداران به ۴۲ هزار نفر رسید. به طور کلی بازار ۱.۴۷ درصد کاهش یافت.

همچنین ۲۵۲ هزار فقره معامله به ارزش حدود ۹,۳۰۰ میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد. فارس، فملی و فولاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند. از نمادهای پرتراکنش نیز می‌توان به خودرو، وبملت و خساپا اشاره کرد.

شاخص فرابورس ایران هم امروز کاهش ۵۸ واحد را تجربه کرد و به ۲۴ هزار و ۵ واحد رسید. تعداد معاملات امروز فرابورس ۱۱۷ هزار فقره و ارزش آن ۳۶ هزار میلیارد تومان بود. بپاس و فزر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند اما آریا اثر منفی ایجاد کرد. فزر، بپاس و نان نیز از نمادهای پرتراکنش فرابورس بودند.

عمده کارشناسان معتقدند، بازار سرمایه به لحاظ بنیادی شرایط مطلوبی دارد، اما متغیرهای سیاسی، کمبود نقدینگی، عدم اعتماد سهامداران و فعالیت نوسان‌گیری تاکنون باعث شده تا بازار نتواند آن‌طور که باید و شاید رشد کند. با این حال، بورس تا قبل از ریزش‌های اخیر رکوردشکنی کرده و تا کانال ۳.۲ میلیون واحد رشد کرده بود.