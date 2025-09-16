افت ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز (سه‌شنبه) شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۴۷ هزار و ۷۲۹ واحد افت کرد و به رقم دو میلیون و ۶۲۹ هزار و ۳۱۵ واحد رسید.

این در حالی است که بازار سرمایه از ۱۰ شهریور به مدت ۹ کاری قبل به ترتیب ۳۴، ۴۷، ۴۶، ۱۹، ۲۷، ۵۲، ۵۸۶۱، ۱۲۹۷ و ۴۶ هزار واحد رشد کرده و کانال‌های ۲.۵ و ۲.۶ میلیون را پس گرفته بود اما دیروز افت اندکی داشت و امروز نیز ریزش کرد. بورس از ۲۸ تیر روند کاهشی داشته و طی این مدت از کانال ۲.۸ میلیون واحد عقب نشسته است.

در چهارمین روز هفته شاخص هم‌وزن نیز ۶۶۲۰ واحد کاهش داشت و در عدد ۷۹۶ هزار و ۱۱۵ واحد ایستاد.

امروز تعداد سهام مثبت بورس ۵۷ عدد و سهام منفی ۲۷۲ عدد بود. تعداد خریداران به ۴۳ هزار نفر رسید. به طور کلی بازار ۱.۷۸ درصد کاهش یافت. همچنین ۲۶۳ هزار فقره معامله به ارزش حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد.

فارس، فملی و فولاد بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند. از نمادهای پرتراکنش نیز می‌توان به خودرو، وبملت و خساپا اشاره کرد.

شاخص فرابورس ایران هم امروز کاهش ۸۸ واحد را تجربه کرد و به ۲۴ هزار و ۶۴ واحد رسید. تعداد معاملات امروز فرابورس ۱۱۷ هزار فقره و ارزش آن رقم ۵۵ هزار میلیارد تومان بود. آریا بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشت اما بپاس و فزر اثر مثبت ایجاد کردند. آردینه، نان و رپویا نیز از نمادهای پرتراکنش فرابورس بودند.

عمده کارشناسان معتقدند، بازار سرمایه به لحاظ بنیادی شرایط مطلوبی دارد، اما متغیرهای سیاسی، کمبود نقدینگی، عدم اعتماد سهامداران و فعالیت نوسان‌گیری تاکنون باعث شده تا بازار نتواند آن‌طور که باید و شاید رشد کند. با این حال، بورس تا قبل از ریزش‌های اخیر رکوردشکنی کرده و تا کانال ۳.۲ میلیون واحد رشد کرده بود.