علیرضا حسین‌نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با بازگشایی مدارس و در قالب جشن ملی عاطفه‌ها، توزیع بسته‌های تحصیلی ویژه دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد در استان آغاز شد.

وی با بیان اینکه شعار امسال جشن ملی عاطفه‌ها «آینده‌ساز باشیم» است، افزود: در این طرح ۱۶ هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت در مقاطع ابتدایی و متوسطه از بسته‌های تحصیلی تهیه‌شده توسط خیرین نیک‌اندیش و اعتبارات کمیته امداد بهره‌مند می‌شوند.

حسین‌نژاد ادامه داد: امروز آئین نمادین آغاز این طرح در شهر اردبیل برگزار شد و همزمان در سراسر استان توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان آغاز شده تا پیش از شروع سال تحصیلی به دست آنان برسد.

مدیرکل کمیته امداد اردبیل در پایان از همراهی خیرین بزرگوار استان قدردانی کرد و گفت: حمایت این عزیزان نقش مهمی در تأمین نیازهای اولیه دانش‌آموزان نیازمند و تقویت امید به آینده در میان آنان دارد.