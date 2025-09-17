به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در سفر علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کشور کوبا، همکاریهای علمی و فنی جمهوری اسلامی ایران و کوبا در حوزه بیوتکنولوژی و تولید واکسن با جدیت پیگیری شد؛ در جریان این سفر و در ملاقات هیأت ایرانی با تاینا مارگاریتا کروز، جانشین وزیر بهداشت کوبا، طرفین بر گسترش همکاریهای علمی و بهداشتی بین دو کشور تأکید کردند. در این دیدار، رئیس سازمان غذا و داروی کوبا (CECMED)، رئیس انستیتو واکسن فینلای، رئیس واحد ملی همکاریهای پزشکی، مدیر روابط بینالملل وزارت بهداشت کوبا و معاون اول طب گرمسیری (مرکز پیشگیری و کنترل بیماریهای کوبا) نیز حضور داشتند.
در این جلسه، قائممقام وزیر بهداشت کوبا ضمن ارائه گزارشی جامع از وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی کشورش، به ارتباط تنگاتنگ میان حوزه بهداشت و بیوتکنولوژی در کوبا اشاره کرد. از جمله مهمترین محورهای گفتگو، پیگیری تفاهمنامههای پیشین منعقدشده بین ایران و کوبا، توسعه همکاریهای فنی و علمی و پیگیری قرارداد انستیتو پاستور ایران برای انتقال فناوری تولید واکسن پنوموکوک از مؤسسه واکسن فینلای بود. همچنین سایر ظرفیتهای همکاری در حوزه تولید واکسن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست، اعلام شد گروه بیوکوبافارما به عنوان مدیریت کل صنعت دارویی کوبا، مسئول تأمین بیش از ۱۰۰۰ محصول دارویی و کیت تشخیصی این کشور است و همچنین تولید ۱۰ واکسن پرمصرف را بر عهده دارد. همچنین طبق گزارشها، امید به زندگی در کوبا ۷۸ سال است که این کشور را در جایگاههای بالای جهانی قرار میدهد.
علی جعفریان نیز در این جلسه با ارائه تصویری کلی از نظام سلامت ایران، به تبیین اولویتهای بهداشتی کشور پرداخت و «برنامه پزشکی خانواده» را از مهمترین اولویتهای دولت کنونی عنوان کرد.
وی همچنین شبکه بهداشتی و درمانی ایران و مدل مراقبت اولیه بهداشتی را به عنوان الگویی موفق در سطح جهانی معرفی نمود.
در حاشیه این سفر، هیأت عالیرتبه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با مقامات مختلف کوبا از جمله معاون وزارت امور خارجه، معاون وزارت تجارت خارجی و سرمایهگذاری، رئیس و مدیران سازمان غذا و دارو (CECMED)، مدیران مؤسسه واکسن فینلای (Finlay)، مرکز مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (CIGB)، هولدینگ بایوکوبافارما، مرکز ایمونولوژی مولکولی کوبا (CIM) و همچنین بزرگترین بیمارستان کوبا به نام Hermanos Ameijeiras با ۵۰۰ تخت، دیدار و گفتگو داشتند. در این دیدارها، زمینههای مشترک همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روابط پزشکی ایران و کوبا قدمتی بیش از سه دهه دارد و نخستین همکاری دو کشور با انتقال فناوری ساخت واکسن هپاتیت B از مرکز مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی کوبا به انستیتو پاستور ایران آغاز شد. در سالهای اخیر نیز همکاری موفقیتآمیزی در زمینه تولید واکسن کووید -۱۹ (پاستوکووک) صورت گرفته است و در حال حاضر نیز فرایند انتقال فناوری واکسن پنوموکوک در جریان است.
همچنین ریاست کمیسیون مشترک ایران و کوبا بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان است و قرار است نوزدهمین جلسه این کمیسیون در آینده نزدیک در کوبا برگزار شود.
در این سفر، احسان مصطفوی سرپرست انستیتو پاستور ایران، قباد مرادی مدیرکل بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و رحمان شکری مدیر پروژه واکسن پاستوکووک، جانشین وزیر بهداشت را همراهی کردند.
