به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ساعت رولکس نه تنها ابزاری برای نمایش زمان، بلکه نمادی از قدرت، شکوه و جایگاه اجتماعی است. این برند سوئیسی که بیش از یک قرن در صنعت ساعتسازی فعالیت دارد، همیشه پیشگام نوآوری و طراحی بوده است. در سال ۲۰۲۵، رولکس بار دیگر توانست تا با معرفی مدلهای جدید و به روزرسانی مجموعههای کلاسیک خود، توجه علاقهمندان به ساعتهای لوکس را جلب کند. انتخاب بهترین مدل رولکس برای هر فرد نیز به ترکیبی از سبک زندگی، سلیقه و بودجه او بستگی دارد و آشنایی با سریها و ویژگیهای ساعتهای رولکس میتواند مسیر انتخاب را آسانتر کند. اما مدلهای جدید ساعت رولکس چیست و چگونه باید بهترین ساعت رولکس را انتخاب کرد؟
معرفی برند رولکس
برند رولکس (Rolex) در سال ۱۹۰۵ میلادی توسط هانس ویلسدورف در لندن بنیانگذاری شد و خیلی زود با شعار «دقت، کیفیت و ماندگاری» به یک نام ماندگار در ساعتسازی جهان رسید. انتقال کارخانه به ژنو در سال ۱۹۱۹، نقطه عطفی در تاریخ این برند بود؛ زیرا ژنو به عنوان قلب تپنده ساعتسازی جهان شناخته میشود. رولکس نخستین برندی بود که ساعت ضدآب و همچنین مکانیزم اتوماتیک را معرفی کرد. امروزه این برند نه تنها نماد تجمل و پرستیژ است، بلکه به عنوان سرمایهای ارزشمند برای کلکسیونرها و علاقهمندان نیز مطرح میشود و افراد خاصپسند برای خرید ساعتهای این برند، هزینه زیادی را پرداخت میکنند.
بهترین و جدیدترین مدلهای ساعت رولکس در سال ۲۰۲۵
ساعتهای رولکس در سری و مدلهای متنوعی عرضه شدهاند و شما نیز برای خرید ساعت اورجینال این برند باید به سراغ فروشگاههای معتبر و رسمی بروید. حال از جمله مدلهای محبوب و جدید رولکس در ۲۰۲۵ میتوان به موارد زیر اشاره کرد که بعضی از آنها از جمله مدلها و سریهای شناخته شده هستند که در سال جدید، بازطراحی یا بهروز شدهاند:
Rolex Submariner Date: در سال ۲۰۲۵ با رنگبندیهای تازه و قابهای مقاومتر عرضه شده و همچنان یکی از محبوبترین گزینهها برای علاقهمندان به ساعتهای غواصی حرفهای است.
Rolex Daytona: با طراحی اسپرت و موتور کرنوگراف پیشرفته، امسال در نسخههای طلای سفید و ترکیبی جدید معرفی شده و توجه کلکسیونرها را به خود جلب کرده است.
Rolex Datejust ۴۱: در ۲۰۲۵ با ترکیب صفحههای مدرن و بندهای جوبیلی بازطراحی شده است و به عنوان یک انتخاب کلاسیک و در عین حال امروزی شناخته میشود.
Rolex GMT-Master II: امسال با قاب سرامیکی دو رنگ و تکنولوژی پیشرفتهتر معرفی شده و همچنان انتخاب اصلی مسافران بینالمللی است.
Rolex Oyster Perpetual: در مدلهای ۲۰۲۵ با صفحههای رنگی و جذاب بهروز شده و مورد استفاده کسانی قرار میگیرد که به دنبال ساعتی ساده اما شیک هستند.
Rolex Day-Date ۴۰: در نسخههای جدید خود با استفاده از طلای رزگلد و دیسکهای تقویم متفاوت عرضه شده و همچنان نماد ساعتهای لاکچری سیاستمداران و چهرههای برجسته است.
راهنمای انتخاب ساعتهای رولکس
برای انتخاب و خرید ساعتهای برند رولکس باید به نکات مختلفی توجه کنید تا بهترین انتخاب را داشته باشید. حال از جمله این نکات مهم برای خرید ساعت رولکس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شما باید ابتدا سبک زندگی خود را در نظر بگیرید؛ مثلاً اگر به ورزشهای آبی علاقه دارید، مدل Submariner انتخاب مناسب شما است.
بررسی متریال به کار رفته در تولید ساعت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا رولکس مدلهای متنوعی از فولاد ضدزنگ تا پلاتین و طلا را تولید میکند که هرکدام سطحی متفاوت از لوکس بودن را نمایش میدهند.
انتخاب اندازه قاب باید متناسب با مچ دست شما باشد. برند رولکس در سالهای اخیر مدلهایی با قطرهای متنوع تولید کرده است تا همه سلیقهها را پوشش دهد.
توجه به رنگ صفحه و بند ساعت باعث میشود تا انتخاب شما شخصیتر باشد. بعضی مدلهای ۲۰۲۵ رولکس با صفحههای رنگی جدید طراحی شدهاند و برای افرادی مناسب هستند که به دنبال تنوع و خاص بودن ساعت میگردند.
خرید مدلهای دارای گواهی کرنومتر سوئیسی (COSC) اهمیت زیادی دارد، زیرا این ویژگی نشاندهنده دقت و اعتبار بالای ساعت است.
راهنمای ست کردن ساعت رولکس با استایل رسمی و روزمره
رولکس به دلیل طراحی کلاسیک و کیفیت ممتاز، انعطافپذیری بالایی در ست شدن با استایلهای مختلف دارد. اگر به دنبال ظاهری رسمی هستید، مدلهایی مانند Datejust یا Day-Date با بند فلزی براق یا چرم تیره انتخابی عالی محسوب میشوند و در کنار کتوشلوار، جلوهای لوکس ایجاد میکنند. در مقابل، برای استفاده روزمره یا موقعیتهای نیمهرسمی، مدلهایی مثل Submariner و GMT-Master II به دلیل مقاومت بالا و ظاهر اسپرت، ترکیب ایدهآلی با لباسهای روزمره دارند.
حتی در استایل کژوال میتوان از مدلهای رنگیتر استفاده کرد تا ساعت حالوهوای جوانپسندانهتری پیدا کند. نکته مهم نیز در هماهنگی رنگ قاب و بند ساعت با اکسسوریهایی مثل کفش، کمربند یا حتی حلقه است که باعث یکپارچگی و جذابیت بیشتر ظاهر و استایل میشود.
تاثیر متریال بر قیمت و ارزش رولکس
متریال استفاده شده در ساخت ساعتهای رولکس، یکی از عوامل اصلی تعیینکننده قیمت و ارزش آنها است. مدلهای تولید شده با فولاد ضدزنگ Oystersteel به دلیل مقاومت بالا در برابر خطوخش و ماندگاری زیاد، گزینهای مناسب برای استفاده روزمره هستند. ساعتهای ساخته شده از طلا زرد، سفید یا رزگلد هم علاوه بر ظاهر لوکس، ارزش نمادین دارند و بیشتر توسط افرادی انتخاب میشوند که به دنبال نمایش جایگاه اجتماعی خود هستند. در سطحی بالاتر، مدلهای خاص رولکس قرار میگیرند که با پلاتین ساخته شدهاند و کمیابترین و گرانترین گزینهها به شمار میروند.
خرید ساعتهای برند رولکس
خرید ساعت رولکس یک سرمایهگذاری بلندمدت است و به همین دلیل باید با دقت انجام شود. بهترین راه برای اطمینان از اصالت ساعتهای رولکس، خرید از نمایندگیهای رسمی یا فروشگاههای معتبر آنلاین است که ساعت را همراه با کارت گارانتی و شماره سریال معتبر، ارائه میدهند. در بازار ۲۰۲۵، تقاضای بالا برای خرید ساعتهای رولکس باعث شده تا نمونههای فیک و هایکپی نیز افزایش یابد؛ بنابراین انتخاب منبع خرید مطمئن، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
