۵ داور جدید مجوز فیفا برای قضاوت با VAR را گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری خبر از دریافت مجوز حضور پنج داور برای قضاوت در بازی‌هایی با استفاده از تکنولوژی VAR داد که مورد تایید فیفا قرار گرفتند.

او در این باره گفت: سیدحسین حسینی مجوز قضاوت به عنوان داور وسط در بازی با VAR را گرفت. حسین امیدی هم می‌تواند در اتاق VAR به عنوان داور اصلی و کمک حاضر شود.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون افزود: احسان اکبری هم می‌تواند در اتاق VAR بنشیند و داور را راهنمایی کند. بهمن عبداللهی مجوز کمک داور ویدئویی را گرفته است و میثم عباسپور نیز همین شرایط را دارد که حضور آنها کمک بسیار زیادی در زمینه چینش داوران برای بازی‌های دارای VAR خواهد کرد.

مرادی درباره روند تایید داورانی که دوره قضاوت با استفاده از تکنولوژی داور ویدئویی را دیده اند تاکید کرد: با فیفا در حال مکاتبه هستیم تا با نگاه متفاوتی با قید فوریت برای صدور مجوز سایر افراد اقدام شود.