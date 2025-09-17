  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

درخواست باشگاه پیکان برای رسیدگی به اشتباهات داوری

درخواست باشگاه پیکان برای رسیدگی به اشتباهات داوری

باشگاه پیکان با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال خواهان رسیدگی به اشتباهات داوری در لیگ برتر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پیکان با ارسال نامه‌ای رسمی به کمیته داوران فدراسیون فوتبال، خواهان بررسی و رسیدگی به اشتباهات تأثیرگذار تیم داوری در مسابقه با شمس‌آذر شد.

در این نامه ذکر شده که به گواه کارشناسان داوری، در مسابقه پیکان و شمس‌آذر حداقل یک پنالتی به سود خودروسازان اعلام نشده و گل تیم حریف هم با ضربه کرنری به دست آمد که به اشتباه گرفته شده و قبل از آن نیز روی بازیکن پیکان خطای واضح صورت گرفته است.

باشگاه پیکان ضمن اعتراض به عدم بازبینی هیچ‌کدام از صحنه‌های مشکوک مسابقه قبلی خود توسط کمک داور ویدئویی، خواهان بررسی کمیته داوران و رسیدگی به اتفاقات پیش آمده شده است.

کد خبر 6592613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها