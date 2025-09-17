درخواست باشگاه پیکان برای رسیدگی به اشتباهات داوری

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پیکان با ارسال نامه‌ای رسمی به کمیته داوران فدراسیون فوتبال، خواهان بررسی و رسیدگی به اشتباهات تأثیرگذار تیم داوری در مسابقه با شمس‌آذر شد.

در این نامه ذکر شده که به گواه کارشناسان داوری، در مسابقه پیکان و شمس‌آذر حداقل یک پنالتی به سود خودروسازان اعلام نشده و گل تیم حریف هم با ضربه کرنری به دست آمد که به اشتباه گرفته شده و قبل از آن نیز روی بازیکن پیکان خطای واضح صورت گرفته است.

باشگاه پیکان ضمن اعتراض به عدم بازبینی هیچ‌کدام از صحنه‌های مشکوک مسابقه قبلی خود توسط کمک داور ویدئویی، خواهان بررسی کمیته داوران و رسیدگی به اتفاقات پیش آمده شده است.