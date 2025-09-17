به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی» و خدمات بانکی مرتبط با آن پس از تصویب هیأت عامل بانک مرکزی با هدف تنظیمگری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سو استفادههای احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بانک مرکزی طی ظهر امروز طی یک اطلاعیه اعلام کرد با توجه به توسعه روز افزون خدمات مبتنی بر حسابهای امانی و اجرای تکالیف مقرره قانونی جهت بهرهمندی ذینفعان مختلف از این خدمت نزد شبکه بانکی و با هدف تنظیمگری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سو استفادههای احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه، تحت عناوین وجوه امانی، «دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» مصوب جلسه مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ هیئت عامل بانک مرکزی، جهت بهرهبرداری در ارائه خدمت حساب امانی توسط آن بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد.
شایان ذکر است نمونه سند «توافقنامه امانی» که «مؤسسه اعتباری» موظف به تکمیل و انعقاد آن، جهت ارائه «خدمت حساب امانی» به «امین» میباشد، متعاقباً توسط حوزه نظارت و تنظیمگری این بانک تنظیم و جهت بهرهبرداری در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
همچنین با عنایت به اینکه تعدد قوانین و آئیننامههای بالادستی و پیچیدگیهای حقوقی، کسب و کاری و اجرایی متعددی در فرایند ارائه خدمت پیشگفت وجود دارد؛ این الزامات جهت اجرای آزمایشی به مدت شش ماه تا پایان سال ۱۴۰۴ و دریافت بازخورد از شبکه بانکی ابلاغ شده است و متعاقب طی نمودن دوره شش ماهه و رفع ابهامات و مشکلات احتمالی شناسایی شده، نسخه نهایی آن در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
برای دریافت دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن اینجا کلیک کنید.
نظر شما