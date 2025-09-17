به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان، بر لزوم جمع‌آوری وانت‌های فرسوده به صورت مرحله‌ای و فازبندی شده تاکید کرد و گفت: ابتدا این اقدام از محدوده داخل شهر تا آستانه سیدمحمد آغاز و سپس به مراحل بعدی تسری یابد.

فرماندار لنگرود از کاهش ۲۵ درصدی تعداد کشته‌شدگان تصادفات نسبت به سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: سال گذشته ۱۶ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که امسال این رقم به ۱۲ نفر کاهش یافته است، این در حالی است که تعداد مسافران به طور چشمگیری افزایش یافته است.

گلشن با اشاره به تلاش‌های مهندس لاهوتی در حوزه پروژه‌های راه، گفت: هیچ شهرستانی در استان به اندازه لنگرود پروژه راه ندارد. پروژه‌هایی از جمله کنارگذر چمخاله، پل شهید املاکی، روشنایی معابر و پل‌های جدید در مسیر کیاشهر از اواخر سال جاری آغاز خواهند شد.

وی در پایان از دستگاه‌های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، پلیس راهور و شهرداری‌ها قدردانی کرد و از اعضای شورای ترافیک خواست تا در جلسات آینده نقدها را به صورت سازنده مطرح کنند و در صورت وجود موارد پیگیری نشده، به صورت مستقیم به مسئولان ذی‌ربط گزارش دهند.