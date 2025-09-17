ضرورت اجرای کامل مصوبات ترافیکی برای کاهش تلفات در لنگرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان لنگرود با انتقاد از عدم اجرای برخی مصوبات پیشین اظهار داشت: اگر حتی یکی از مصوبات قبلی به طور کامل اجرا میشد، امروز شاهد کاهش چشمگیر تصادفات و تلفات بودیم.
وی افزود: نباید ارزش جان انسانها را کم بدانیم حتی یک کشته در جاده، یعنی یک خانوادهی داغدار، کودکی یتیم و بیماری درگیر در بیمارستان نباید اجازه دهیم جلسات ما فقط صورتجلسه باشد و خروجی عملی نداشته باشد.
فرمانده انتظامی لنگرود با اشاره به نقش مؤثر پلیس راه و کارشناسان ترافیک در شناسایی نقاط حادثهخیز گفت: وقتی مصوبهای درباره این نقاط تصویب میشود، باید همه پشت آن بایستیم و اجازه ندهیم اجرای آن به تعویق بیفتد.
وی همچنین به مسائل مربوط به دستفروشان و سد معبر در سطح شهر اشاره کرد و ادامه داد: متأسفانه شاهدیم که بسیاری از اصناف مغازه خالی دارند اما کل اقلام خود را در پیادهروها چیدهاند. این مسئله هم امنیت شهروندان را تهدید میکند و هم چهره شهر را نازیبا کرده است.
زاهدی افزود: در میدان نماز و برخی نقاط دیگر، سبزیفروشها و دیگر فروشندگان، بدون رعایت ضوابط تمامی اجناس را به بیرون منتقل کردهاند. برخورد با این موارد نیازمند همکاری همهجانبه شهرداری، نیروی انتظامی و دادستانی است.
وی از دستگاه قضائی بهویژه دادستان شهرستان به دلیل حمایت از اجرای قانون تشکر کرد و گفت: نیروی انتظامی آمادگی دارد در هر نقطهای که نیاز به ورود دارد با هماهنگی قانونی اقدام کند.
سرهنگ زاهدی همچنین با اشاره به آغاز فصل مدارس تاکید کرد: حضور نیروهای حراست و کنترل میدانی در اطراف مدارس ضروری است. مدارسی که فاقد سیستمهای پایش تصویری هستند، باید هرچه سریعتر تجهیز شوند.
وی در پایان از وضعیت ورودیهای شهرستان نیز گلایه کرد و گفت: در حالیکه ورودی شهرهای دیگر از جمله لاهیجان با فضای گردشگری و زیبایی همراه است، ورودی لنگرود پر از ضایعاتیها و گاوداریهاست که چهره نامناسبی به شهرستان داده است. ساماندهی این بخشها باید در اولویت قرار گیرد.
فرمانده انتظامی لنگرود تاکید کرد: اگر مصمم باشیم، با همکاری تمامی دستگاهها، میتوانیم لنگرود را به شهرستانی نمونه در استان تبدیل کنیم.
نظر شما