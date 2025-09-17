معاون وزیر کشور: تقویم انتخابات قابل جابجایی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور، در جریان بازدید از ستاد انتخابات و پروژه‌های عمرانی استان البرز، به اهمیت تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های مربوط به انتخابات اشاره کرد و از مسئولان خواست تا با همت و تلاش شبانه‌روزی، تأخیرهای موجود را جبران کنند.

وی تصریح کرد که تقویم برگزاری انتخابات قابل جابه‌جایی نیست و کوچک‌ترین کوتاهی می‌تواند به اعتبار نظام آسیب برساند.



زینی وند بر اهمیت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: ضرورت تسلط فنی و گزارش‌دهی به‌موقع از سوی مجریان فنی برای موفقیت این پروژه حیاتی است.

وی همچنین خواستار تعهد محوری همه کارکنان و کاربران فنی در فرایند اجرایی انتخابات شد و تأکید کرد که هر نوع تخلف در این زمینه جرم امنیتی محسوب می‌شود.



در ادامه، امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی وزارت کشور اعلام کرد که انتخابات پیش‌رو به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و آموزش مجریان ناظران و مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به فراهم کردن تجهیزات الکترونیکی در تمام شعب اخذ رأی، بر لزوم آموزش گسترده‌تر نسبت به دوره‌های گذشته تأکید کرد و گفت: مراکزی برای آشنایی مردم با فرآیند الکترونیکی رأی دهی پیش‌بینی می‌شود.