۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت حجت الاسلام الهی خراسانی

رئیس مجلس در پیامی درگذشت عالم بزرگوار و فقیه ارزشمند، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اکبر الهی خراسانی، استاد برجسته حوزه علمیه خراسان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی درگذشت عالم بزرگوار و فقیه ارزشمند، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اکبر الهی خراسانی، استاد برجسته حوزه علمیه خراسان را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم بزرگوار و فقیه ارزشمند، حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اکبر الهی خراسانی، استاد برجسته حوزه علمیه خراسان موجب تأثر و تالم اینجانب شد.

این روحانی فداکار و ولایتمدار که سابقه حضور در درس اساتیدی چون شهید سیدعبدالکریم هاشمی نژاد، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله میلانی و آیت الله سیدعبدالله شیرازی را دارد در سال‌های عمر با برکت خود تلاش‌های بسیاری در زمینه اصول فقه و تدریس علوم قرآنی و اسلامی روا داشته و در بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی و دانشگاه علوم اسلامی رضوی نیز خدمات ماندگاری از ایشان به جای مانده است.

فقدان دانشمند بزرگ و معلم گرامی را به فرزندان بزرگوار ایشان، حجج اسلام، مجتبی، محمد و علی الهی و حوزه علمیه خراسان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال، تداوم راه گرانقدر ایشان را مسالت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

