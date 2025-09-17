به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین ثابتی منفرد عضو شورای اجرایی اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) و زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در کنفرانس جهانی نمایندگان جوان پارلمانها به پرو سفر کردهاند، در حاشیه این رویداد با خوزه لوئیس خیری اوره، رئیس کنگره ملی پرو، دیدار و گفتوگو کردند.
امیرحسن ثابتی در ابتدای این دیدار با تأکید بر اهمیت تقویت روابط پارلمانی بین دو کشور اظهار کرد: هیچ مانعی برای گسترش همکاریهای پارلمانی میان ایران و پرو وجود ندارد و ما از تبادل تجربیات پارلمانی در سطوح مختلف با کنگره پرو استقبال میکنیم.
وی گروههای دوستی پارلمانی را یکی از ابزارهای مؤثر برای تسریع و تسهیل همکاریهای دوجانبه دانست و افزود: مجلس شورای اسلامی با ۹۴ پارلمان دنیا، گروههای دوستی پارلمانی دارد و ما آمادگی داریم تا گروه دوستی پارلمانی با پرو را بهصورت متقابل تشکیل دهیم. امیدواریم این موضوع در اولویت دستور کار کنگره پرو قرار گیرد.
ثابتیمنفرد همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده دو کشور برای توسعه روابط دوستانه، بازگشایی سفارت پرو در تهران را گامی کلیدی در تقویت مناسبات دوجانبه برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با حمایت پارلمان پرو و همکاری دولتهای دو کشور، این روند تسریع شود.
رئیس پارلمان پرو: تشکیل گروه دوستی پارلمانی بین دو کشور پیگیری میشود
خوزه لوئیس خیری اوره رئیس پارلمان پرو نیز در این دیدار ضمن خوشامدگویی به هیأت پارلمانی ایران، نسبت به توسعه مناسبات پارلمانی دو کشور ابراز امیدواری کرد و افزود: پیگیریهای لازم از طریق کمیسیون روابط خارجی پارلمان برای تشکیل گروههای دوستی پارلمانی میان دو کشور صورت خواهد گرفت تا از این طریق شاهد توسعه تبادلات پارلمانی دو طرف باشیم.
خیری اوره در پایان با ابراز خرسندی از این دیدار، نسبت به ارتقای همکاریهای دوستانه فیمابین در سطوح مختلف ابراز امیدواری کرد.
