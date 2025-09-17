به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول احمدیان عصر چهارشنبه، در نشست مشترک خبری دومین رویداد ملی رشدآوند به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان با بیان اینکه دفتر تبلیغات سلسله رویدادهایی با عنوان رشدآوند طراحی کرده تا تعاملات جدی را با سیستم‌های آموزشی خصوصاً آموزش پرورش برقرار کنند تا دو بال تعلیم و تربیت را با هم پیش ببرد، گفت: یکی از دلایلی که ما در عرصه رشدآوند ورود کردیم این است که اعتقاد ما این‌های که تفکیک تعلیم و تربیت آسیب زا است و باید تمام تلاش خود را بکنیم تا این دو عرصه با هم پیش برود.

وی افزود: سال گذشته رویداد اول با موضوع الگوهای تعامل مدرسه مسجد و خانه با استقبال بسیار خوبی برگزار شد و به دلیل حمایت حامیانی چون امور مساجد و امور شهری باعث شد هم در شبکه‌های اجتماعی هم در تهیه مستندها و سایت‌ها این ایده‌ها را اشتراک گذاشتیم و نمره خوبی را با توجه به بازخوردگیری‌هایی که گرفته شده کسب کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام احمدیان ادامه داد: معتقدیم یک ایده و خلاقیت در ذهن یک فرد یا مجموعه‌ای به وجود می‌آید و در یک محیطی قابلیت اشتراک گذاری و تعمیم آن به افراد وجود دارد و وظیفه ما این است که بتوانیم این ایده‌های برتر را شناسایی تقویت و اشتراک گذاری کنیم.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان بیان کرد: رویداد ملی دوم با موضوع الگوهای برتر یادگیری موثری و اثربخش با همین هدف دنبال شده و با کمک و استقبال خوب مسوولین و دانشجویان فرهنگیان مواجه شد و ۷۰۰ ایده تابحال در سامانه ما ثبت شده که ۸۰ درصد این ایده‌ها توسط دانشجویان فرهنگیان، مربیان تربیتی که بسیار با را آن‌ها طلاب فعال در مدارس هستند و مجموعه مرتبط به فرهنگیانی که مشغول در دانشگاه هستند و ۲۰ درصد آن توسط افراد دیگر ثبت شده است.

وی با بیان این که این رویداد در سطح ملی از ۳۱ استان ثبت شده است، اظهار کرد: از جمله نکات مهم این رویداد کمک کردن به ایده‌هایی است که در ابتدا به فکر فردی می‌رسد و ما می‌توانیم در یک جریان و فرایند تبدیل کنیم به ایده نهایی یا پخته‌ای که قابلیت عرضه داشته باشد.

حجت‌الاسلام احمدیان ادامه داد: ۱۳ وبینار تجربه نوردی برگزار شده و سعی کردیم کمک دهیم به افرادی که علاقه به ثبت ایده دارند و کمک به افرادی که ایده‌های خود را ارتقا دهند و دوباره بارگذاری کنند.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: هشت مشاور در حوزه‌های تخصصی مختلف به صورت دائمی در این رویداد حضور دارند و اگر فردی نیاز به مشاوره داشته باشد تا آخر رویداد او را همراهی می‌کنیم تا صرفاً محفلی برای داوری نباشد بلکه دوره‌های آموزشی و مشاوره به او داده شود تا تبدیل به یک ایده نهایی شود و در انتها داوری شود.

وی در خصوص استمرار این رویداد، گفت: هدف ما در این رویداد صرفاً برگزاری یک جشنواره و توزیع جوایز نیست بلکه انتهای آن شروع حمایت از خلاقیت و افرادی خواهد بود که تمایل دارند ایده‌های ایشان تبدیل به یک محصول و فرایند تأثیرگذار شود.

حجت‌الاسلام احمدیان ادامه داد: در حوزه نشر ایده‌ها فعالیت و برنامه ریزی خوبی انجام شده و مستندنگاری خیلی خوبی توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان انجام شده و سعی می‌شود کتابی را با توجه به ایده‌های برتری که در انتها جمع آوری شود منتشر کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر ایده‌ای نیاز به تبدیل به استارت آپ داشته باشد و در فرآیند رشد تبدیل به یک محصول شود این زمینه در خانه خلاقیت دفتر تبلیغات فراهم کرده تا بتوانیم پذیرای تیم‌هایی باشیم که تبدیل به یک موسسه یا مجموعه شوند و اگر در مدارس قابلیت اجرا داشته باشد با حمایت آموزش و پرورش مواجه شوند تا محصول ایشان به خدمت فرهنگی تبدیل شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به حامیان جدی این رویداد اظهار کرد: برگزار کننده این رویداد خانه فناوری‌های فرهنگی دفتر تبلیغات و دانشگاه فرهنگی اصفهان است و حامیان این رویداد سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات و اداره کل آموزش و پروش استان اصفهان هستند.

وی با اشاره به نام سامانه دفتر تبلیغات برای ثبت ایده‌ها، خاطرنشان کرد: سامانه ثبت ایده‌ها به نشانه kariznegar.ir می‌باشد و ایده‌هایی به عنوان ایده برتر معرفی می‌گردد که بدون وابستگی به حامیان مالی اجرا شود.