فاز نخست موزه بزرگ یزد تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

یزد- معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از بهره‌برداری فاز نخست موزه بزرگ یزد تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاحتی با اشاره به اینکه فاز نخست موزه بزرگ یزد تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد گفت: این مجموعه تاریخی با مساحتی بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع مربوط به دوره صفویه و اواخر قاجار است از سال ۱۳۹۶ در حال مرمت و تبدیل به موزه بزرگ یزد است.

به گفته وی، امسال ۲۵ میلیارد ریال برای ادامه کار تخصیص یافته و در این موزه بخش‌هایی، چون موزه سنگ، نسخه‌های خطی و اشیای فرهنگی و تاریخی پیش‌بینی شده است.

کاظم نژند، مدیر اجرای پروژه، نیز اظهار داشت: فاز نخست شامل ایجاد مخزن امن موزه در فضایی ۴۰۰ متری به‌عنوان بزرگ‌ترین مخزن استاندارد استان یزد برای نگهداری آثار، همراه با آزمایشگاه‌های مرمت و حفاظت اشیا به بهره‌برداری خواهد رسید و امیدواریم در نوروز پذیرای گردشگران باشیم.

وی افزود: ساختمان این مجموعه با ۱۴ حیاط و کوشک‌های صفوی، روایتگر پنج دوره تاریخی یزد از آل‌مظفر تا قاجار است و به‌عنوان «موزه مادر» استان یزد، از ۳۰ موزه دیگر پشتیبانی خواهد کرد.

کاظم نژند تأکید کرد: در این موزه برای نخستین‌بار بخشی از نفایس و آثار شاخص یزد که تاکنون در معرض دید عموم نبوده، به نمایش گذاشته می‌شود و این مجموعه می‌تواند به قطب فرهنگی و گردشگری استان یزد تبدیل شود.

