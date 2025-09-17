به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاحتی با اشاره به اینکه فاز نخست موزه بزرگ یزد تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد گفت: این مجموعه تاریخی با مساحتی بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع مربوط به دوره صفویه و اواخر قاجار است از سال ۱۳۹۶ در حال مرمت و تبدیل به موزه بزرگ یزد است.

به گفته وی، امسال ۲۵ میلیارد ریال برای ادامه کار تخصیص یافته و در این موزه بخش‌هایی، چون موزه سنگ، نسخه‌های خطی و اشیای فرهنگی و تاریخی پیش‌بینی شده است.

کاظم نژند، مدیر اجرای پروژه، نیز اظهار داشت: فاز نخست شامل ایجاد مخزن امن موزه در فضایی ۴۰۰ متری به‌عنوان بزرگ‌ترین مخزن استاندارد استان یزد برای نگهداری آثار، همراه با آزمایشگاه‌های مرمت و حفاظت اشیا به بهره‌برداری خواهد رسید و امیدواریم در نوروز پذیرای گردشگران باشیم.

وی افزود: ساختمان این مجموعه با ۱۴ حیاط و کوشک‌های صفوی، روایتگر پنج دوره تاریخی یزد از آل‌مظفر تا قاجار است و به‌عنوان «موزه مادر» استان یزد، از ۳۰ موزه دیگر پشتیبانی خواهد کرد.

کاظم نژند تأکید کرد: در این موزه برای نخستین‌بار بخشی از نفایس و آثار شاخص یزد که تاکنون در معرض دید عموم نبوده، به نمایش گذاشته می‌شود و این مجموعه می‌تواند به قطب فرهنگی و گردشگری استان یزد تبدیل شود.