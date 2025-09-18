گردهمایی طنزپردازان در روز شعر و ادب فارسی در کبودرآهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن با اشاره به برگزاری جشنواره طنز اظهار کرد: همزمان با ۲۷ شهریورماه، روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار، جشنواره شعر طنز استان همدان در شهرستان کبودراهنگ برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در دو بخش آزاد و ویژه با موضوع آسیب‌های اجتماعی برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان عنوان کرد: جشنواره به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، مؤسسه فرهنگی و هنری «آستان مهر جانان» و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کبودراهنگ برگزار می‌شود.

فروتن هدف از برگزاری این رویداد را آشنایی اقشار مختلف جامعه با قالب شعر طنز، تشویق شاعران جوان و خلق آثار نو در حوزه‌های مختلف با زبان طنز عنوان کرد.

آثار ارسالی شاعران تا دهم شهریورماه دریافت، بررسی و داوری شده است.