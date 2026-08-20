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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

اعتبارات سازمان‌های مردم نهاد همدان به ۱۴ میلیارد تومان رسید

اعتبارات سازمان‌های مردم نهاد همدان به ۱۴ میلیارد تومان رسید

همدان- مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت: اعتبارات اختصاص‌یافته به سازمان‌های مردم‌ نهاد استان از حدود ۷۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی ظهر پنجشنبه در جمع اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد استان همدان به مناسبت گرامیداشت روز تشکل‌ها، اظهار کرد: تلاش شده است در برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه ورزش و جوانان زمینه مشارکت همه سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم شود و از ظرفیت این تشکل‌ها برای پیشبرد اهداف اجتماعی و امور جوانان استفاده شود.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد امروز با برنامه و هدف مشخص در نقاط مختلف استان فعالیت دارند و می‌توانند در شناسایی و حل مسائل حوزه جوانان و گسترش فعالیت‌های اجتماعی نقش موثری ایفا کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به توسعه مراکز تخصصی مشاوره در استان گفت: تاکنون ۵۲ مرکز مشاوره مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که این روند نشان‌دهنده توجه به نیازهای جوانان و خانواده‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات مشاوره‌ای است.

حقیقی افزایش اعتبارات سمن‌ها را نشانه تقویت حمایت از فعالیت‌های مدنی و اجتماعی دانست و بیان کرد: مجموع اعتبارات سازمان‌های مردم‌نهاد استان در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۲۰ میلیون تومان بود که این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۴ میلیارد تومان رسید.

وی خاطرنشان کرد: هر اندازه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها افزایش یابد اثربخشی اقدامات نیز بیشتر خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان تاکید کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان از حضور، مشارکت و نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های اجتماعی و جوانان حمایت می‌کند.

کد مطلب 6922217

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