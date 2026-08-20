به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی ظهر پنجشنبه در جمع اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد استان همدان به مناسبت گرامیداشت روز تشکل‌ها، اظهار کرد: تلاش شده است در برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه ورزش و جوانان زمینه مشارکت همه سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم شود و از ظرفیت این تشکل‌ها برای پیشبرد اهداف اجتماعی و امور جوانان استفاده شود.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد امروز با برنامه و هدف مشخص در نقاط مختلف استان فعالیت دارند و می‌توانند در شناسایی و حل مسائل حوزه جوانان و گسترش فعالیت‌های اجتماعی نقش موثری ایفا کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به توسعه مراکز تخصصی مشاوره در استان گفت: تاکنون ۵۲ مرکز مشاوره مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که این روند نشان‌دهنده توجه به نیازهای جوانان و خانواده‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات مشاوره‌ای است.

حقیقی افزایش اعتبارات سمن‌ها را نشانه تقویت حمایت از فعالیت‌های مدنی و اجتماعی دانست و بیان کرد: مجموع اعتبارات سازمان‌های مردم‌نهاد استان در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۲۰ میلیون تومان بود که این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۴ میلیارد تومان رسید.

وی خاطرنشان کرد: هر اندازه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها افزایش یابد اثربخشی اقدامات نیز بیشتر خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان تاکید کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان از حضور، مشارکت و نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های اجتماعی و جوانان حمایت می‌کند.