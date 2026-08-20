به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی ظهر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با اشاره به تحولات گسترده منطقه و جهان اظهار کرد: ما در دورهای بسیار خاص و حساس قرار داریم و تحولات بزرگی در حال وقوع است که نمیتوان آنها را صرفاً در قالب حوادث روزمره سیاسی و نظامی تحلیل کرد.
وی افزود: آنچه امروز در حال رخ دادن است، یک تغییر و تحول تمدنی است و برای شناخت ماهیت، چرایی و سرانجام این تحولات باید از چارچوبهای تحلیلی صحیح برخوردار باشد.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه تحلیل تحولات چهار دهه اخیر و جنگهای اخیر کار هر کسی نیست، گفت: نباید چشم و گوش خود را به هر نوشته، کانال و تحلیلگری بسپاریم؛ حتی برخی کانالهایی که ظاهر انقلابی و مذهبی دارند، ممکن است به جای امیدآفرینی، جامعه را دچار یأس و ناامیدی کنند.
حاجتی تصریح کرد: اگر نتوانیم یک روایت درست از شرایط موجود ارائه کنیم، دیگران برای ما روایت میسازند و ممکن است این روایت، روایت شکست و ضعف باشد.
وی با تأکید بر ضرورت برخورداری جامعه از «کلانروایت قابل اعتماد» ادامه داد: برای تحلیل صحیح حوادث باید دو مؤلفه را در اختیار داشته باشیم؛ نخست یک کلانروایت قابل اعتماد و دوم یک پیوست تحلیلی. این دو مؤلفه باید مبنای تحلیل ما از حوادث جاری و تحولات چند دهه گذشته باشد.
دشمن در هفت جبهه مشغول جنگ است
امام جمعه موقت اهواز با اشاره به ابعاد مختلف جنگ امروز اظهار کرد: دشمن در هفت عرصه زمین، دریا، زیر دریا، هوا، فضا، سایبر و ذهن در حال نبرد است، اما مهمترین میدان، ذهن انسانهاست.
وی افزود: امروز جنگ اصلی در حوزه شناخت و ادراک شکل گرفته است و دشمن تلاش میکند برداشت مردم از قدرت و ضعف خودشان را تغییر دهد.
حاجتی با اشاره به مفهوم «مدیریت ادراکی» گفت: دشمن تلاش میکند در حالی که یک ملت قدرتمند است، این باور را در ذهن آن ملت ایجاد کند که ضعیف و شکستخورده است؛ این همان جنگ شناختی است.
وی با اشاره به مطالعات گسترده اندیشکدههای غربی درباره جمهوری اسلامی بیان کرد: دشمن سالهاست درباره راههای مقابله با انقلاب اسلامی مطالعه میکند و هدف اصلی او تنها تصرف سرزمین نیست، بلکه تصرف ذهن انسانهاست.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به یکی از دیدگاههای مطرح در اندیشکدههای آمریکایی گفت: آنها به دنبال تصرف ۱۵ سانتیمتر هستند و منظورشان فاصله میان دو گوش انسان، یعنی ذهن و مغز اوست.
حاجتی ادامه داد: اگر دشمن بتواند ذهن انسان را تصرف کند، دیگر نیازی به لشکرکشی و اشغال سرزمین ندارد؛ فردی که ذهنش تغییر کرده، میتواند بدون آنکه بداند در مسیر اهداف دشمن حرکت کند.
مراقب «راوی شکست» شدن باشیم
وی با انتقاد از برخی تحلیلهای ناامیدکننده در فضای رسانهای گفت: امروز برخی افراد و حتی برخی جریانهای به ظاهر انقلابی، به جای روایت قدرت و پیشرفت، دائماً نقاط ضعف را برجسته میکنند و تبدیل به «راوی شکست» میشوند.
حاجتی افزود: این در حالی است که در اوج یک نبرد بزرگ، نباید روایت ضعف را به جامعه منتقل کرد. رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید داشتهاند که نباید راوی ضعف و شکست باشیم.
وی تصریح کرد: وقتی کلانروایت صحیح در اختیار داشته باشیم، انگیزهها افزایش مییابد، حس پیروزی تقویت میشود و جامعه از ترس، تردید و در نهایت تسلیم فاصله میگیرد.
امام خمینی و رهبر انقلاب؛ منابع اصلی تحلیل آینده
امام جمعه موقت اهواز با تأکید بر ضرورت مراجعه به اندیشههای امام خمینی و رهبر انقلاب گفت: اگر کسی در تحلیل شرایط امروز راه را گم کرده است، باید به سراغ این دو شخصیت برود؛ زیرا بخش مهمی از آنچه امروز در جهان رخ میدهد، سالها پیش در بیانات امام و رهبر انقلاب تبیین شده است.
وی افزود: امام خمینی بارها بر آیندهنگری و پیروزی نهایی جبهه اسلام تأکید کردند و رهبر انقلاب نیز بارها از نزدیک بودن ملت ایران به قله سخن گفتهاند.
حاجتی خاطرنشان کرد: امام خمینی و رهبر انقلاب صرفاً بشارتدهنده آینده نبودهاند، بلکه در بسیاری از موارد تحولات آینده را با دقت ترسیم کردهاند و این مسئله میتواند مبنای یک کلانروایت قابل اعتماد برای جامعه باشد.
نزدیک قلهایم؛ خسته نشوید
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره شرایط کشور اظهار کرد: رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند که ملت ایران به قله نزدیک است و نباید خسته و ناامید شود.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در مسیر حرکت به سمت قله، شیب مسیر بیشتر و حرکت دشوارتر میشود، اما این دشواری به معنای شکست نیست؛ بلکه میتواند نشانه نزدیک شدن به قله باشد.
حاجتی با اشاره به نمونههایی از دوران دفاع مقدس گفت: در سختترین شرایط جنگ تحمیلی نیز امام خمینی جامعه را از ترس و ناامیدی دور میکردند و با اطمینان از پیروزی سخن میگفتند.
وی با تأکید دوباره بر ضرورت نگاه تمدنی به تحولات جاری بیان کرد: نباید اتفاقات امروز را صرفاً در قالب یک جنگ چندروزه یا یک درگیری نظامی تحلیل کرد؛ مسئله بسیار عمیقتر از این است و ما شاهد تحولات بزرگی در معادلات منطقهای و جهانی هستیم.
حاجتی افزود: انقلاب اسلامی از ابتدا با یک نگاه تمدنی شکل گرفت و هدف آن محدود به مرزهای ایران نبود؛ امام خمینی نیز در ماههای پایانی عمر خود بر اینکه انقلاب اسلامی نقطه آغاز حرکت بزرگ جهان اسلام است، تأکید کردند.
دشمن در محاسبات خود با فرهنگ شیعه دچار خطا شد
امام جمعه موقت اهواز با اشاره به تحولات جنگ اخیر اظهار کرد: دشمن در محاسبات خود نسبت به فرهنگ شیعه، مفهوم شهادت، مقاومت و عاشورا دچار خطا شد و تصور کرد میتواند با ایجاد فشار و ضربه نظامی، اراده ملت ایران را درهم بشکند.
وی ادامه داد: دشمن مفهوم «هیهات منا الذله» و فرهنگ مقاومت شیعی را به درستی نشناخته است و همین مسئله موجب خطاهای محاسباتی آنها شده است.
هرچه فشار بیشتر شود، ظرفیت مقاومت افزایش مییابد
حاجتی با اشاره به سخنان یکی از شهدای دیپلمات جمهوری اسلامی گفت: جمهوری اسلامی مانند آلیاژی است که هرچه بیشتر تحت فشار قرار گیرد، مستحکمتر میشود؛ بنابراین هرچه توطئهها بزرگتر باشد، ظرفیت جمهوری اسلامی برای عبور از آنها نیز افزایش پیدا میکند.
وی افزود: باید توجه داشت که فشارها و توطئههای دشمن، اگر با هوشیاری و مقاومت همراه شود، میتواند به فرصتی برای تقویت و پیشرفت کشور تبدیل شود.
دشمن را از روایت خودمان نشناسیم
استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از برخی جریانهای رسانهای گفت: نباید روایت دشمن را به عنوان واقعیت قطعی بپذیریم و سپس بر اساس همان روایت، وضعیت کشور را تحلیل کنیم.
حاجتی تأکید کرد: رسانهها و فعالان فرهنگی باید مراقب باشند که ناخواسته به بازتولید روایت شکست و ضعف کمک نکنند؛ چراکه در جنگ شناختی، رسانه و روایت، بخشی از میدان اصلی نبرد است.
وی در پایان با اشاره به ایام شهادت امام حسن عسکری (ع) و فرهنگ شهادت در مکتب اهل بیت (ع) گفت: ملت ایران امروز نیز با تکیه بر همین فرهنگ مقاومت و ایستادگی، مسیر خود را ادامه میدهد و برای فهم درست شرایط باید از روایت و تحلیل صحیح برخوردار باشد.
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