به گزارش خبرگزاری مهر، سالار حسینی، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجیآباد در جریان مأموریت خود موفق به کشف و ضبط یک رأس بز وحشی در حاشیه منطقه حفاظت شده طارم شدند.
وی افزود: در این عملیات یک دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد و متخلف که در حین مأموریت با سلاح متواری شده بود، تحت رصد و پایش اطلاعاتی مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجیآباد، ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی انجام شده متخلف شناسایی شده و پیگیریهای قضائی برای دستگیری وی ادامه دارد.
حسینی، گفت: بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست برای هر رأس بز وحشی ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.
نظر شما