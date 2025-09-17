نخستین دوره «حکمرانی مدیران زن شهرداری تهران» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه اولین دوره «دانش و مهارت حکمرانی مدیران زن شهرداری تهران» در سالن همایش شهید رجایی مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد.

لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و مریم اردبیلی رئیس مرکز امور زنان و خانواده شهرداری تهران و جمعی از بانوان مدیر شهرداری تهران شرکت داشتند. در آغاز، حسن بختیاری رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران، بر اهمیت ظرفیت‌سازی برای مدیران زن در عرصه مدیریت شهری تأکید کردند.

پس از آن، فروزنده ضمن تأکید بر اهمیت خدمات شهرداری بخصوص بعد از جنگ ۱۲ روزه، به ضرورت نقش‌آفرینی بانوان در حکمرانی و ارتقای مشارکت آنان در مدیریت شهری پرداخت و انتخاب شهرداران از میان شرکت‌کنندگان دوره را یکی از چشم‌اندازهای این برنامه دانست. سپس خانم دکتر اردبیلی با تبیین نگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نسبت به عاملیت زنان در جامعه و نقش مادری و همسری و ارتباط آن با الگوی سوم زن بر نقش تأثیرگذار آنان در بستر اجتماعی و اهمیت آموزش و توانمندسازی در حوزه حکمرانی تأکید کردند.

در پایان مراسم، علیمردانی مدیر گروه حکمرانی زنان و خانواده مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، ضمن اشاره به ۸ پودمان طراحی شده برای این دوره، به معرفی تعدادی از ویژگی‌های دوره مدیران شهرداری تهران ویژه بانوان، اهداف و برنامه‌های پیش‌ِرو پرداختند. گفتنی است، این دوره با هدف ارتقای سطح دانش، مهارت و توانمندی مدیران زن شهرداری تهران در عرصه مدیریت و سیاست‌گذاری شهری، طراحی و اجرا شده است.