تربیت مدیران آینده با رویکرد اسلامی در مدرسه حکمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت مشاور مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی ظهر سهشنبه در دوره آموزشی «حکمرانی استانی» در استانداری کرمانشاه اظهار کرد: ارتقای مهارت و توان مدیریتی نسل آینده از اولویتهای اصلی این مرکز است.
وی گفت: مدرسه عالی حکمرانی مأموریت دارد مدیران توانمند و آیندهنگر را برای نظام حکمرانی کشور تربیت کند.
وی با اشاره به تأسیس این مدرسه در سال ۱۳۹۷ به دستور مقام معظم رهبری افزود: هدف از ایجاد این مرکز تقویت ارکان مدیریتی کشور و ایجاد زیرساخت علمی برای شکلگیری نسل جدید مدیران کارآمد و متعهد است.
شفقت اعلام کرد: تاکنون دورههای متعدد برای مدیران اجرایی برگزار شده و هماکنون بیش از ۱۲۰ دانشجوی دکتری در رشتههای مرتبط با حکمرانی در این مدرسه تحصیل میکنند.
تولید محتوای آموزشی بر پایه منابع اسلامی و نیازهای بومی
شفقت تولید محتوای آموزشی مبتنی بر منابع اسلامی را یکی از محورهای اصلی فعالیت مدرسه دانست و گفت: دستیابی به مدل حکمرانی بومی و اسلامی نیازمند آشنایی مدیران با ادبیات علمی این حوزه و رویکردهای نوین تربیت مدیر است.
وی افزود: بازنگری منابع آموزشی، تولید دانش و طراحی دورههای جدید از اقدامات انجامشده در سالهای اخیر بوده است.
وی در توضیح مفهوم حکمرانی بیان کرد: حکمرانی یک فرایند چندمرحلهای شامل قاعدهگذاری، اجرا، نظارت و مشارکت اجتماعی است و تفاوت آن با مدیریت سنتی در نقشآفرینی مردم و ذینفعان در تمامی مراحل است.
به گفته وی، مشارکت اجتماعی قلب حکمرانی و شرط موفقیت تصمیمات ملی و استانی محسوب میشود.
مشاور مدرسه عالی حکمرانی با تأکید بر ضرورت فهم علمی مفاهیم حکمرانی افزود: مدیران باید به عمق این دانش دست یابند تا انگیزه لازم برای اصلاح، برنامهریزی و پیشبرد مسیر تحول در کشور فراهم شود.
وی با قدردانی از استانداری کرمانشاه برای برگزاری این دوره آموزشی گفت: استمرار چنین دورههایی میتواند زمینه توانمندسازی بیشتر مدیران و ارتقای کیفیت تصمیمسازی در سطح ملی را فراهم کند.
