ناترازی های امروز ناشی از ناشنیدن مشکلات گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در سی و هشتمین نشست ارکان اطلاع‌رسانی دولت با موضوع بررسی اقدامات صندوق توسعه ملی با ذکر خاطره‌ای از دوران ریاست بر سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص اصلاح مفاهیم حکمرانی گفت: تبیین مفاهیم چیستی، اهمیت و چگونگی توسعه صادرات غیرنفتی در جامعه و نزد مقامات، به عنوان مهمترین چالش در آن دوران بود.

وی افزود: شاید قریب دو سال برای فرهنگ‌سازی تلاش کردیم تا صادرکنندگانی را که به عنوان افراد مخل اقتصاد در جامعه و نزد مقامات می‌شناختند به عنوان افسران اقتصاد کشور بپذیرند، یعنی تلاش شد تا واژه‌های نامناسب را عوض کنیم و از واژگان درست استفاده شود و برای آنها احترام قائل شوند. که باعث شد صادرات غیرنفتی در آن دوران رشد خیلی خوبی داشته باشد.

غضنفری ادامه داد: با ورود به صندوق توسعه ملی و آشنایی با مفاهیم آن، مجدداً به تله گمشدگی مفاهیم در بین مقامات در خصوص فلسفه و چرایی مأموریت صندوق توسعه ملی پی بردم. لذا یکی از دغدغه‌هایم این بود که چگونه می‌توان میان دو مفهوم حال و آینده تمایز قائل شد و دولتی که گرفتار حال است و به اصطلاح دولت حال و اکنون است را به سمت دولت آینده و یا اصطلاحاً دولت نسل آینده سوق داد. کاری که به راحتی امکانپذیر نبود.

وی تصریح کرد: این تنها دغدغه نبود بلکه تمایز میان مفاهیم دیگر از جمله فرق میان ثروت و سرمایه، فرق میان بنگاهداری و بنگاه سازی، تفاوت میان توسعه و تولید و تمایز میان وام ارزی و وام ریالی و امثال آن نیازمند کار رسانه‌ای، فرهنگ سازی و مفهوم پردازی بود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی، صندوق حال نیست بلکه صندوق آینده و نسل آتی است، اظهار داشت: این مفهوم متأسفانه هنوز هم نتوانسته بطور کامل جا بیافتد. هر چند ما تلاش کردیم به دولت‌ها بگوییم ما امروز هم می‌توانیم کمکتان کنیم اما تعریف صندوق توسعه ملی، تنهادی برای تامین بودجه جاری امروز نیست.

وی افزود: لذا وجود این دوگانگی باعث شده صندوق توسعه ملی در دولت‌های مختلف قدری بیگانه و غریبه به نظر برسد. هرچند بتدریج بهتر شده است. در عین حال برداشت از صندوق برای رفع نیازهای حال، همچنان ادامه دارد.

غضنفری مشغله جاری دولت‌ها را عامل وقت نگذاشتن آنها برای شنیدن حرف‌ها و مباحث مرتبط به آینده و توسعه دانست و گفت: دولت‌ها در یک مفهوم کلی و به دور از جناح بندی‌های سیاسی، به دلیل گرفتاری در شرایط حاضر، فرصت وقت گذاشتن برای آینده کشور و نسل بعدی را ندارند. عاقبتش همین ناترازی‌ها می‌شود. به بیانی ناترازی‌ها ناشی از ناشنیدن‌های گذشته است. ناشی از غرق شدن در حال است.

وی خطاب به سخنگوی دولت و نیز رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، بیان کرد: باید بپذیریم که دانش حکمرانی یکی از چالشی‌ترین و پیچیده‌ترین دانش‌هاست و همواره در حال تکامل است. به همین دلیل مدرسه حکمرانی شهید بهشتی را تأسیس کردم چون باور داشتم، ضرورت دارد تا دانش حکمرانی مقامات کشور ارتقا یابد و مباحث نوین این حوزه را فرا گیرند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به بیان گزارشی از اقدامات و عملکرد این صندوق طی ۱۴ سال فعالیت و همچنین در طول فعالیت دولت چهاردهم پرداخت.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز بر ضرورت توجه به صندوق توسعه ملی و اطلاع رسانی دستاوردهای آن به مردم تاکید کرد و گفت که در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی نقش مهمی در اجرای برنامه‌های توسعه و عمران در کشور دارد.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با اشاره به شرایط جاری کشور اظهارکرد: در شرایطی هستیم که همه باید با انسجام و همدلی از مشکلات عبور کنیم و این انسجام می‌تواند حتی مشکلات و چالش‌های کشورمان در خارج از مرزها را نیز تاحد زیادی مرتفع کند.

وی با اشاره به اقدامات صندوق توسعه ملی نیز گفت: یکی از وظایف جدی این صندوق حمایت از بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های موردنیاز کشور است و خوشبختانه تاکنون این صندوق موفق شده در پروژه‌های بسیاری مؤثر عمل کند.