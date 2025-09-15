به گزارش خبرنگار مهر، اردوهای «طرح یاوران ولایت» بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان از ۱۱ شهریور آغاز شده و تا ۲۷ شهریورماه در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان ادامه دارد. این برنامه هرساله با هدف تربیت و توانمندسازی دانش‌آموزان برای پذیرش مسئولیت فرماندهی واحدهای بسیج مدارس اجرا می‌شود.

سرهنگ حسین رجب‌پور، مسئول بسیج دانش‌آموزی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، درباره ویژگی‌های این دوره به خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال برای نخستین بار نیمی از شرکت‌کنندگان از دانش‌آموزان متوسطه اول هستند که پس از پایان دوره به‌عنوان فرمانده واحد بسیج مدرسه منصوب خواهند شد؛ پیش از این، این مسئولیت بر عهده مدیر یا معاون آموزشگاه بود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های آموزشی اردوها نسبت به سال‌های گذشته تغییر یافته است، افزود: امسال رویکرد مهارت‌آموزی در قالب عملیات‌های میدانی جایگزین کلاس‌های صرفاً آموزشی شده است. دانش‌آموزان طی رقابت‌های گروهی و جذاب، مهارت‌های لازم برای مسئولیت‌پذیری و مدیریت را به‌طور عملی تجربه می‌کنند.

رجب‌پور یکی از نوآوری‌های این دوره را ترکیب بازی‌های محیطی، رومیزی و نسخه دیجیتال عنوان کرد و گفت: دانش‌آموزان در گروه‌های مختلف با استفاده از اپلیکیشن ویژه و تبلت‌های اختصاصی، مأموریت‌های خود را دنبال می‌کنند و امتیازات آن‌ها به‌صورت لحظه‌ای ثبت می‌شود. این رقابت‌ها علاوه بر ایجاد انگیزه، زمینه خلاقیت و کار گروهی را تقویت می‌کند.

وی در ادامه از آغاز اردوهای «طرح یاوران ولایت» خبر داد و گفت: این دوره با حضور دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم از ۱۱ تا ۲۷ شهریور در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان برگزار می‌شود و امسال برای نخستین بار با رویکرد مهارت‌محور و رقابتی اجرا خواهد شد.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان همچنین از برنامه‌ریزی برای استمرار فعالیت‌ها پس از پایان اردو خبر داد و افزود: از ابتدای سال تحصیلی برای هر دانش‌آموز پروفایل اختصاصی ایجاد خواهد شد تا عملکرد آن‌ها رصد شود. افزون بر این، ۳۰ عملیات آموزشی و فرهنگی در سطح مدارس، شهرستان‌ها و استان طراحی شده که از مهرماه تا خرداد سال آینده اجرا خواهد شد.