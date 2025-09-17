۳۶۸۲ تخلف رانندگی در حریم راه های استان تهران صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، شامگاه چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و برخورد با سه‌هزار و ۶۸۲ مورد تخلف در حریم راه‌های این استان طی شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران اظهار داشت: ساخت‌وسازها و فعالیت‌های غیرمجاز در حریم راه‌ها به‌طور مستمر توسط گشت‌های راهداری شناسایی و پیگیری می‌شود که در این مدت، یک‌هزار و ۶۵۴ مورد برخورد با دستفروشان حاشیه راه، ۱۸۷ مورد جمع‌آوری تابلو و بنر غیرمجاز، ۲۱ مورد انسداد راه دسترسی غیرمجاز و ۱۳۷ مورد برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز صورت گرفته است.

وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون ایمنی راه‌ها گفت: ایجاد هرگونه دیوارکشی، تأسیسات و ساخت‌وساز در شعاع ۱۰۰ متری حریم راه‌آهن یا کنارگذرهای احداثی وزارت راه و شهرسازی، بدون دریافت مجوز، ممنوع است.

جهانی افزود: در صورت بی‌توجهی به برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ایمنی راه‌ها با چالش جدی مواجه خواهد شد و برای تحقق این مهم، همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید خود را ملزم به همکاری و اجرای مقررات بدانند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران تاکید کرد: گشت‌های راهداری به‌طور مستمر در جاده‌های استان حضور دارند و هرگونه تجاوز به حریم راه‌ها را متوقف و موارد را به مراجع قضائی معرفی می‌کنند.