تخریب ۵ ساخت و ساز غیرمجاز در محور چیتگر - شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از تخریب و رفع تصرف ۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم محور چیتگر به شهریار خبر داد.

جهانی با اعلام این خبر گفت: در راستای صیانت از حریم راه‌ها، ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از وقوع حوادث جاده‌ای، عملیات شناسایی و تخریب ۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم محور چیتگر تهران-شهریار با همکاری عوامل اجرایی و پشتیبانی دستگاه‌های ذیربط انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت آزادسازی حریم راه‌ها افزود: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز یا دیوارکشی در حریم قانونی راه‌ها علاوه بر ایجاد اختلال برای کاربران جاده‌ای، در نگهداری و توسعه راه‌ها نیز مشکل ایجاد می‌کند و عوامل راهداری با هیچ تخلفی مماشات نخواهند کرد.

جهانی تصریح کرد: محور چیتگر به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد منطقه نیازمند نظارت مستمر و برخورد جدی با متصرفان حریم راه است و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفظ حریم راه‌ها و تأمین ایمنی عبور و مرور انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات پس از صدور اخطارهای قانونی و طی مراحل حقوقی لازم انجام شد و عوامل راهداری با در دست داشتن حکم قضائی اقدام به تخریب مستحدثات غیرمجاز کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران در پایان از شهروندان و مالکان اراضی مجاور راه‌ها خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی، ضوابط و مقررات مربوط به حریم راه را رعایت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق اداره راهداری یا سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.