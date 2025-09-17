  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸

رفع مشکلات فاضلاب محلات خرمشهر باید بدون وقفه انجام شود

رفع مشکلات فاضلاب محلات خرمشهر باید بدون وقفه انجام شود

خرمشهر - فرماندار خرمشهر با انتقاد از وضعیت نامطلوب فاضلاب در برخی محلات این شهرستان گفت: انتظار می‌رود اداره آبفا بدون وقفه و با جدیت نسبت به رسیدگی و رفع مشکلات موجود اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به گلایه‌های مردمی نسبت به پس‌زدگی و انتشار بوی نامطبوع فاضلاب در نقاط مختلف شهر تأکید کرد: این معضل علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی، سبب نارضایتی گسترده شهروندان شده و نیازمند اقدام فوری است.

وی از تماس خود با معاون امور فاضلاب آبفا استان خوزستان خبر داد و افزود: با توجه به حجم بالای مشکلات، رفع گرفتگی و اصلاح شبکه فاضلاب نیازمند همکاری و پشتیبانی استانی است و امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌ها، شاهد بهبود شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشیم.

کد خبر 6593233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها