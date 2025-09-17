رفع مشکلات فاضلاب محلات خرمشهر باید بدون وقفه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی عصر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به گلایههای مردمی نسبت به پسزدگی و انتشار بوی نامطبوع فاضلاب در نقاط مختلف شهر تأکید کرد: این معضل علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی، سبب نارضایتی گسترده شهروندان شده و نیازمند اقدام فوری است.
وی از تماس خود با معاون امور فاضلاب آبفا استان خوزستان خبر داد و افزود: با توجه به حجم بالای مشکلات، رفع گرفتگی و اصلاح شبکه فاضلاب نیازمند همکاری و پشتیبانی استانی است و امیدواریم با همافزایی دستگاهها، شاهد بهبود شرایط در کوتاهترین زمان ممکن باشیم.
