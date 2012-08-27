99.9 درصد آب خرمشهر عاری از آلودگی است

عبدالله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان به علت محرومیتهایی که به علت جنگ به آن تحمیل شده است از مشکلات اجتماعی نظیر بهداشتی و ... رنج می برد

حسینی عنوان کرد: مشکلات این شهر جنگ زده چون سایر شهرها بوده و نمی توان گفت این منطقه خالی از کمبود و یا مملو از مشکل و دغدغه است.



وی بیان کرد: در بسیاری از نقاط شهر همچنان حفاری و کنده کاری به دلیل ساماندهی، ترمیم و یا نصب زیرساختها صورت می گیرد که همین امر موجبات نارضایتی شهروندان را ایجاد کرده است.



فرماندار خرمشهر با تاکید به شهروندان در راستای حمایت از دستگاه های اجرایی شهرستان ادامه داد: به هر حال باید زیرساختهای آب، گاز و فاضلاب در شهرستان مهیا شود تا مردم در آینده با مشکلات جدی در این زمینه ها برخورد نکنند.



وی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته بحث آبرسانی در سال 89 تکمیل و به پایان رسید، افزود: بسیاری از موارد آلودگی در آب آشامیدنی شهرستان ناشی از شکستگی انشعابات آب بوده و طبق آخرین نظریه بهداشت 99.9 درصد آب این منطقه عاری از هر گونه میکروب است.



حسینی اضافه کرد: در بخش گازرسانی و فاضلاب نیز اقدامات خوب و موثری در سطح شهر و روستای شهرستان صورت گرفته و در حال حاضر هیچ مشکل گاز خانگی در شهرستان وجود ندارد.



وی تصریح کرد: فاضلاب نیز همواره یکی از معضلات عمده خرمشهر بوده که البته در این خصوص پیگیری و ترمیم موثری در خطوط فاضلاب شهری و روستایی صورت گرفته است.