بقایی: جنایات رژیم صهیونیستی نسل کشی است؛ شک نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی با اشاره به گزارش اخیر «کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در شناسایی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بهعنوان «نسلکشی» نوشت: در اول سپتامبر امسال، دیوید لامی، وزیر امور خارجه وقت انگلیس، در نامهای به رئیس کمیته تحولات بینالمللی پارلمان این کشور اصرار کرد که اسرائیل مرتکب نسلکشی نشده است.
این نامه تصریح داشت: «مطابق کنوانسیون نسلکشی، جنایت نسلکشی تنها زمانی محقق میشود که «نیت خاص نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» وجود داشته باشد و دولت به این نتیجه نرسیده است که اسرائیل با چنین نیتی عمل میکند.»
و اکنون کمیسیون مستقل تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد راجع به جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی به ریاست حقوقدان معروف خانم ناوی پیلای، هیچ تردیدی در مورد ماهیت جنایات و قساوتهای در حال وقوع در غزه باقی نمیگذارد. این کمیسیون در قالب یک تحلیل حقوقی ۷۲ صفحهای از واقعیتها و آمارها مشخص کرده است که اسرائیل در غزه در حال ارتکاب نسلکشی است.
وی افزود: «کمیسیون نتیجه میگیرد که مقامات و نیروهای امنیتی اسرائیل، قصد و نیت نسلکشی با هدف نابودی کلی یا جزئی فلسطینیان در نوار غزه را داشته و همچنان دارند.» و حامیان و توجیهگران رژیم نسلکش باید مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود را بر عهده گرفته و مشارکت و همدستی در نسلکشی فلسطینیان را متوقف کنند.
